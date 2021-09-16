拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持

北市長柯文哲表態挑戰2024總統大選，被問會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會」。(視頻截圖)

放眼2024總統大選的台北市長柯文哲 表示，如果鴻海創辦人郭台銘要選總統，民調 又超過他，他會支持；但若他的民調高起來，他也會去拜訪郭台銘、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜等人尋求支持，柯還說，他的妻子陳佩琪不會反對他選總統。

趙少康昨天受訪時表示，目前看來高雄市前市長韓國瑜2024年總統大選不會復出，柯文哲是關鍵角色，國民黨 屆時是否與柯文哲合作選總統要看民調，如果國民黨強大到自己能贏，當然就選擇自己贏。趙還稱自己是總統最適合人選，他也從未放棄參選，韓國瑜曾找他參選這次國民黨主席，但因國民黨制度不允許，逼得他必須提早自我表態「適合選總統」。趙說是否與柯合作，就看誰民調會贏。

資深媒體人陳文茜網路節目昨天播出柯文哲專訪，柯不避諱談及2024與郭台銘的競合關係。

針對綠網軍攻擊，柯文哲說，他很耐打，現在每天看電視台、上網都在罵他，「塔綠班、聖蟑士的確可怕」，他有時滿沮喪，但久而久之就習慣。

對於民調表現高高低低，柯文哲說，他只是比較皮，當民調低的時候，他就會收斂一點，當民調高一點，他又會開始故態復萌。

至於民眾黨2022台北市長人選是否必須是子弟兵？柯文哲表示，歷史上指定接班人都很難成功，最理想的還是要訓練足夠的人。若問台北市長誰做得最好？他會說是黃大洲，但問題是選不上，因為黃不會講話，遇到兩大「政治金童」趙少康、陳水扁就掛了，這也是民主政治的問題，就是「會選」跟「會做事」是兩回事。

柯也說，台灣政治為什麼沒有辦法形成長遠規畫，因為2000年第一次政黨輪替前，至少文官制度還在，還是有長遠計畫，但2000年後，看來看去都沒有長遠計畫，政治太破碎。

柯文哲說，從2000年到現在，扁政府任內換5個行政院長，馬政府也換5個，加起來就10個，平均每一個人做1.3年，以他當台北市長的經驗，1.3年才剛剛開始，搞不清楚狀況都亂當，而且班底也不是他的，所以他每次都說，「前兩年我是漢獻帝，一開始滿朝都是曹操跟董卓」。