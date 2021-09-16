我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

拚2024大選 柯文哲：尋求郭台銘、趙少康、侯友宜支持

記者林麗玉、周志豪／台北16日電
北市長柯文哲表態挑戰2024總統大選，被問會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會」。(視頻截圖)
北市長柯文哲表態挑戰2024總統大選，被問會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會」。(視頻截圖)

放眼2024總統大選的台北市長柯文哲表示，如果鴻海創辦人郭台銘要選總統，民調又超過他，他會支持；但若他的民調高起來，他也會去拜訪郭台銘、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜等人尋求支持，柯還說，他的妻子陳佩琪不會反對他選總統。

趙少康昨天受訪時表示，目前看來高雄市前市長韓國瑜2024年總統大選不會復出，柯文哲是關鍵角色，國民黨屆時是否與柯文哲合作選總統要看民調，如果國民黨強大到自己能贏，當然就選擇自己贏。趙還稱自己是總統最適合人選，他也從未放棄參選，韓國瑜曾找他參選這次國民黨主席，但因國民黨制度不允許，逼得他必須提早自我表態「適合選總統」。趙說是否與柯合作，就看誰民調會贏。

資深媒體人陳文茜網路節目昨天播出柯文哲專訪，柯不避諱談及2024與郭台銘的競合關係。

針對綠網軍攻擊，柯文哲說，他很耐打，現在每天看電視台、上網都在罵他，「塔綠班、聖蟑士的確可怕」，他有時滿沮喪，但久而久之就習慣。

對於民調表現高高低低，柯文哲說，他只是比較皮，當民調低的時候，他就會收斂一點，當民調高一點，他又會開始故態復萌。

至於民眾黨2022台北市長人選是否必須是子弟兵？柯文哲表示，歷史上指定接班人都很難成功，最理想的還是要訓練足夠的人。若問台北市長誰做得最好？他會說是黃大洲，但問題是選不上，因為黃不會講話，遇到兩大「政治金童」趙少康、陳水扁就掛了，這也是民主政治的問題，就是「會選」跟「會做事」是兩回事。

柯也說，台灣政治為什麼沒有辦法形成長遠規畫，因為2000年第一次政黨輪替前，至少文官制度還在，還是有長遠計畫，但2000年後，看來看去都沒有長遠計畫，政治太破碎。

柯文哲說，從2000年到現在，扁政府任內換5個行政院長，馬政府也換5個，加起來就10個，平均每一個人做1.3年，以他當台北市長的經驗，1.3年才剛剛開始，搞不清楚狀況都亂當，而且班底也不是他的，所以他每次都說，「前兩年我是漢獻帝，一開始滿朝都是曹操跟董卓」。

柯文哲 民調 國民黨

上一則

朱立倫：若是美國線民 早就退出政壇

延伸閱讀

拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會
趙少康：台駐美處更名名正言順 復交更好

趙少康：台駐美處更名名正言順 復交更好
美考慮更名台灣代表處 趙少康：名正言順 恢復建交更好

美考慮更名台灣代表處 趙少康：名正言順 恢復建交更好
藍黨魁選戰／「戰鬥藍」抗朱？趙少康：江趙未聯盟

藍黨魁選戰／「戰鬥藍」抗朱？趙少康：江趙未聯盟

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘