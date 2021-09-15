觀察站／林智堅表態蔡英文加持 大新竹先射箭再畫靶

新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」，表態參選大新竹市長，被指先射箭再畫靶。（本報資料照片）

「大新竹合併」延燒一周，新竹市長林智堅終於鬆口「既然拋出議題，就應該要留下來」，大新竹自此將從單純市政議題升格為複雜的政治議題，林智堅如今猶抱琵琶不遮面，準備換上頭盔往前衝。

縣市合併議題正在熱頭，蔡英文 總統14日造訪新竹並肯定林智堅，背後的動機與立場更令人議論。林智堅既是合併倡議者，也可能是參選受益者，府院高層若執意開啟這扇門，中間恐藏有不少「貓膩」。

畢竟在新竹縣市，只有林智堅面臨任期屆滿的困境，民進黨 為何趕著修法從明年開始適用？為何大新竹合併後，林智堅就可以解套參選？為何蔡英文執政五年多、林智堅都快卸任了，才想到要拚合併？為何已達法定人口門檻的彰化卻不能就地升格？為何苗栗不能納入大新竹合併升格的版圖？

為了營造大新竹正當性，林智堅近期積極走訪高層和基層，連自家族譜都端出來強調他與新竹的地域情感。蔡英文14日與林智堅合體，一旁還有立法院民進黨團總召柯建銘加持，尤其三人同框造訪位於縣市交界處的華德福幼兒園，象徵中央、地方同調。

蔡英文14日提及0到6歲國家一起養政策，這個目標「交給智堅是沒有問題的」，一切盡在不言中。大新竹看似箭在弦上，卻也會被質疑先射箭、再畫靶。

隨著林智堅逐漸表露心意，諸多問題和挑戰接踵而來，與其說了千萬句「沒有量身打造」的華麗辭藻，都比不上一句「我要參選」更接近真實。縣市合併一旦成真，雖然新增一席大新竹市長，新竹縣長卻立刻「被消失」，現任國民黨 籍新竹縣長楊文科勢必全力一搏；新竹縣市合併日，也將是林智堅與楊文科的宿命對決時。