黑白集／圈地鍊金 柯建銘的大新竹夢

民進黨立法院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

新竹市長林智堅提出新竹縣市合併的構想。他的師父柯建銘鴨子划水，早一步派子弟兵鄭宏輝以行政院顧問名義在地方舉辦論壇，整合共識。竹科被稱為「台灣 矽谷」，老柯這盤棋局若成，除改寫直轄市長政經行情，其身價也將扶搖直上。

柯建銘是綠營喬事天王，曾聯手藍營喬王夾擊馬英九 ，讓國民黨分裂至今。老柯戰功彪炳，卻因形象不符社會期待，未獲蔡英文 扶上立法院長。這回他影武大新竹合併案，蔡英文態度審慎，倒是英系掌門人「嘉義王」陳明文帶頭反對，主張「要就全國一起來」。

柯、陳曾爭奪立院龍頭及黨團總召。近來在綠委為五倍券倒蘇風潮中，老柯曾率派系代表，赴政院指點政策。陳明文後來居上，帶著嘉義縣長翁章梁直搗政院，點名部會商議建設經費，嚇得蘇揆衝回「打招呼」。

蘇揆送科學園區給嘉義，地價立馬喊漲，阿文猶如地下院長。蔡總統幫陳其邁喬到台積電設廠，南高雄科學園區光速鍍金，抬升邁邁聲量。綠營發現，科學園區比軌道建設更能炒地固票，於是派系爭相入手，老柯則早已在新竹縣市圈地多時。

對比其他園區，金雞母獨尊竹科和工研院，大新竹若併成，鍊矽成金指日可待。老柯早已夸言「得新竹者得天下」，但喬王圈地終究得過總統那一關。