張亞中被送考紀誰主導？朱喊揹黑鍋 江稱擔心被害

國民黨主席候選人朱立倫。（記者曾學仁／攝影）

國民黨 選舉監察委員會前天將黨主席候選人張亞中移請考紀會查明，引發爭議。國民黨今天將舉行選監委員會例會，黨主席候選人江啟臣 昨天提案盼重新討論、撤銷移送議決，江也說，他不是漁翁得利，還擔心被害，莫名其妙把鍋甩給他；候選人朱立倫昨說，對黨內同志汙衊，真的很心痛，但不利團結的事不要做，他呼籲黨中央收回成命，不要移送張。

對於朱請黨中央收回成命，張亞中昨反嗆，「風向不對才出來講話」，朱的選監委員代表人姚江臨參與選監委員會時不是贊成嗎？朱身為「老闆」，是不是該出來道歉？朱打電話給中常會代理主席蔣根煌更是介入黨務，涉嫌違反選務中立。

張亞中表示，因為他民調走高就要被送考紀會，甚而可能被沒收參選資格，「這比民進黨初選，蔡英文鬥賴清德 還要粗暴」，但他何錯之有？他提出的所有質疑都是可受公評，並要求黨中央必須有人負起政治責任。

究竟誰主導張亞中移送案？朱立倫再三強調並不清楚過程，是黨中央工作會議決定，他並痛斥，黨中央做的事，卻讓他揹黑鍋，有這樣辦理黨務選務的嗎？呼籲選監小組會議撤銷張亞中移送案，停止黨內對打，別再給別人看笑話；如果今天中常會要處理這件事，他也會致電拜託蔣根煌不要處理。

江啟臣昨天重申，對選監會的決定徹底反對，除了會議是臨時召開，連他指派的代表人陳明義也沒被通知到，等結論出來後他也很錯愕，因此要求重新召開會議討論，他也請選監委員陳明義在今天會中表達，不要把張亞中送考紀會。

媒體追問，有人認為這次事件，江啟臣能從中漁翁得利。江說，他不是漁翁得利，還擔心被害，莫名其妙把鍋甩到他這邊，不管是張亞中事件，還是500萬支票的事件，跟他一點關係都沒有。

另一位黨主席候選人卓伯源也說，宜再斟酌考量，避免引起不必要的爭端，政見會言行可受社會及黨員公評，也屬自律行為，不需他律處理。