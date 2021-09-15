新聞眼／黨主席選舉冷戰變熱戰 戰鬥藍淪「內鬥藍」？

國民黨主席候選人張亞中。（記者侯永全／攝影）

國民黨 主席選戰在政見辯論會後，候選人張亞中聲勢上升，打破原本「朱江對決」氛圍，甚至傳出張亞中「超車」現任主席江啟臣 、威脅前主席朱立倫，進一步形塑黨內要「棄江保朱」氣氛；相較於選戰剛開始的朱、江冷對決，如今劇變成多方熱戰。

張亞中緊咬對手朱立倫的選監委員代表人出席，讓他成了受害者；朱立倫陣營則抱屈自己被設局，控訴黨中央小動作；江啟臣表示已請假維持黨務中立，又強調代表人沒收到開會通知。不同陣營各說各話，整件事宛如羅生門。

張亞中聲勢上漲，其他三位候選人都不想得罪「張粉」。朱立倫要黨中央收回成命，還打電話給中常會主席蔣根煌；江啟臣提案請選監委員會重新討論、撤銷議決；候選人卓伯源也認為應再斟酌考量，避免引起爭端。三人舉動都試圖影響選監委員會和考紀會的審查，難道就不是違反選務中立？看似為張亞中請命，說穿了其實也在求自保。

「張亞中現象」出現以後，外界比擬2017年國民黨主席選舉之戰，張亞中宛如當年聲量高的洪秀柱。

不過，黨內人士說，迄今為止，張亞中恐被高估了，2017年洪秀柱曾參選總統、擁有柱粉製造聲量、且又是現任主席，最終只拿到不到兩成選票，「張亞中會強過洪秀柱嗎？」虛實之間，詭譎多變。

原本乏人關心的國民黨主席選舉，近來因大亂鬥成為媒體焦點。不過，如果「戰鬥藍」變「內鬥藍」，只會坐實「內鬥內行」的質疑。