我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

新聞眼／黨主席選舉冷戰變熱戰 戰鬥藍淪「內鬥藍」？

記者劉宛琳、李光儀
國民黨主席候選人張亞中。（記者侯永全／攝影）
國民黨主席候選人張亞中。（記者侯永全／攝影）

國民黨主席選戰在政見辯論會後，候選人張亞中聲勢上升，打破原本「朱江對決」氛圍，甚至傳出張亞中「超車」現任主席江啟臣、威脅前主席朱立倫，進一步形塑黨內要「棄江保朱」氣氛；相較於選戰剛開始的朱、江冷對決，如今劇變成多方熱戰。

張亞中緊咬對手朱立倫的選監委員代表人出席，讓他成了受害者；朱立倫陣營則抱屈自己被設局，控訴黨中央小動作；江啟臣表示已請假維持黨務中立，又強調代表人沒收到開會通知。不同陣營各說各話，整件事宛如羅生門。

張亞中聲勢上漲，其他三位候選人都不想得罪「張粉」。朱立倫要黨中央收回成命，還打電話給中常會主席蔣根煌；江啟臣提案請選監委員會重新討論、撤銷議決；候選人卓伯源也認為應再斟酌考量，避免引起爭端。三人舉動都試圖影響選監委員會和考紀會的審查，難道就不是違反選務中立？看似為張亞中請命，說穿了其實也在求自保。

「張亞中現象」出現以後，外界比擬2017年國民黨主席選舉之戰，張亞中宛如當年聲量高的洪秀柱。

不過，黨內人士說，迄今為止，張亞中恐被高估了，2017年洪秀柱曾參選總統、擁有柱粉製造聲量、且又是現任主席，最終只拿到不到兩成選票，「張亞中會強過洪秀柱嗎？」虛實之間，詭譎多變。

原本乏人關心的國民黨主席選舉，近來因大亂鬥成為媒體焦點。不過，如果「戰鬥藍」變「內鬥藍」，只會坐實「內鬥內行」的質疑。

國民黨 江啟臣

上一則

布林肯、蘇利文先後致電 力挺立陶宛友台

下一則

張亞中被送考紀誰主導？朱喊揹黑鍋 江稱擔心被害

延伸閱讀

撇清張亞中案 朱立倫：黨中央做的事卻讓我揹黑鍋

撇清張亞中案 朱立倫：黨中央做的事卻讓我揹黑鍋
選黨魁生波 張亞中攻朱涉違紀 送考紀會調查

選黨魁生波 張亞中攻朱涉違紀 送考紀會調查
張亞中攻朱立倫涉違紀 送考紀會

張亞中攻朱立倫涉違紀 送考紀會
否認託張亞中募款 洪秀柱：那是本票樣張 江啟臣誇無私

否認託張亞中募款 洪秀柱：那是本票樣張 江啟臣誇無私

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況