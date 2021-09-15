國民黨魁選戰同志互砍？藍大老搖頭 馬：相忍為黨國

前總統馬英九。（本報資料照片）

國民黨 主席候選人張亞中被移送考紀會處理，黨內氣氛詭譎，到底是刻意操作或借刀殺人？大老們私下搖頭，選到同志 互砍、刀刀見骨，還如何團結國民黨？

前總統馬英九 基金會執行長蕭旭岑昨指出，很多基層對黨內互打感到憂心，希望馬能出面呼籲砲口對外，不要讓民進黨未來有機會分化國民黨，馬也相當關切，並呼籲停止攻訐，相忍為黨、為國，選後更要齊心團結。

由於前主席朱立倫推薦的選監委員姚江臨當天有出席會議，外界質疑是朱陣營主導此事；也有人質疑這是「借刀殺人」大戲，借張亞中的刀來砍朱立倫，目的是讓黨內對朱不滿。

張亞中推薦的選監委員張雅屏昨表示，選監委員會的幕僚單位是組發會組營部，九位委員中五位是黨部自聘、四位候選人推薦。已知受推薦的四位委員，至少三人沒到場，卻做出如此重大決議，相當罕見。

張雅屏質疑，這次選監會議有關張亞中案子是黨務系統正式提案，開會通知卻沒寫，開會還是臨時通知。

「這是國民黨主席選舉有始以來最髒的一次。」張雅屏表示，他參與過多次國民黨主席選舉，曾任副秘書長兼組發會主委，說實話，他很同情黨務同仁，這一定是上面交代，究竟是誰在後面推動？他寧可相信這是一起弄巧成拙的烏龍事件，不希望「陰謀論」壞了國民黨的形象。