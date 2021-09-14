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韓國瑜訪芝加哥唐人街：國民黨要強大 才對得起先輩

記者徐白櫻／高雄報導
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「禮義廉恥」兩座牌樓前留影。(取材自韓國瑜臉書)
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「禮義廉恥」兩座牌樓前留影。(取材自韓國瑜臉書)

高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請來美演說，初次走訪芝加哥唐人街，並在「天下為公」及「禮義廉恥」兩座牌樓前留影，遙想國父孫中山三次造訪芝加哥，感念國父為革命奔走各處僑地的巨大貢獻。韓國瑜說，期盼國民黨要強大、中華民國要強盛，才對得起為民主中華奉獻心力的先輩與僑胞，才能成為全世界中華兒女的堅強後盾與娘家。

韓國瑜月初來美，預計參加9月17日至19日在美國芝加哥舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會。韓國瑜透過臉書分享他走訪美國第三大華人城市芝加哥唐人街旅程。

高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「天下為公」牌樓前留影。(...
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「天下為公」牌樓前留影。(取材自韓國瑜臉書)

韓國瑜說，難得有機會來到風城芝加哥唐人街，一探耳聞已久卻未曾親見的全美第三大城市的華埠風采，雖然唐人街多少有受到疫情的衝擊和影響，走入街區還是可以感覺一股親切、熱鬧氣息迎面而來。

韓國瑜描述，唐人街入口處是國父孫中山手書的「天下為公」牌樓，街道盡頭則是「禮義廉恥」四個字，波士頓唐人街有類似規畫，這八字是國父孫中山先生創建民主中華的畢生追求、中華民族正身立國根本，令他「抬頭仰望，肅然起敬」。

高雄市前市長韓國瑜走訪芝加哥唐人街，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，心中有無...
高雄市前市長韓國瑜走訪芝加哥唐人街，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，心中有無限感慨。(取材自韓國瑜臉書)

韓國瑜駐足在國民黨永活街上的美中支部大樓前，他說，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，這是歷年來多少僑領僑胞的努力和維護，才有眼前這面青天白日滿地紅在此飄揚？

韓說，他心心念念希望中國國民黨強大、希望中華民國強盛，這樣才對得起為民主中華奉獻心力的先輩與僑胞，「我們才能做僑胞、世界各地的中華兒女最堅強的後盾和血脈相連的娘家」。

韓國瑜說，他為芝加哥、以及全世界的僑胞朋友們感到驕傲，感動僑胞們在異鄉奮鬥努力及不忘根本的情操。

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