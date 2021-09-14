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選黨魁生波 張亞中攻朱涉違紀 送考紀會調查

記者劉宛琳、劉星君／台北14日電
國民黨選舉監察委員會以黨主席候選人張亞中（左）涉嫌違反競選公約及「端正選風實施要點」，移請中央考紀會查明。但另位候選人朱立倫（右）辦公室表示錯愕，請黨中央收回成命。(本報資料照片)
國民黨選舉監察委員會以黨主席候選人張亞中（左）涉嫌違反競選公約及「端正選風實施要點」，移請中央考紀會查明。但另位候選人朱立倫（右）辦公室表示錯愕，請黨中央收回成命。(本報資料照片)

國民黨主席選舉引爆是否違紀的爭議。黨中央近日接獲基層黨員反映，指黨主席候選人張亞中有多次攻擊另位候選人朱立倫之言論；國民黨選舉監察委員會表示，張亞中涉嫌違反國民黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，移請中央考核紀律委員會查明。委員會並決議，暫停今天北北基宜場政見會，待調查清楚後再恢復辦理。

朱立倫辦公室表示，選監委員會由中央工作會報決議召開，他們對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕，請黨中央收回成命。不過，召開工作會報的國民黨秘書長李乾龍表示，工作會並未決定召開會議，僅討論本票案，是由組發會告知選監委員會，由選監委員會決定是否召開。

張亞中日前在電視政見會、中常會政見會，皆質疑朱立倫未說明維基解密「美國線民」一事，引發基層黨員不滿張人身攻擊，致電黨中央抗議。昨天上午，黨中央的工作會議亦針對張亞中所提500萬美元支票爭議一事進行討論。選監委員會斟酌後，決定在政見會前召開臨時會議討論。

選監委員會昨討論黨主席選舉過程中候選人攻訐其他候選同志之爭議行為。會中決議，依據主席選舉候選人競選公約第二條規定，選舉期間絕不攻訐其他候選人，張亞中近日多次攻擊朱立倫之言論，涉嫌違反國民黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」。會中亦決議，張亞中上述言論，移請中央考核紀律委員會查明，未查明前，暫緩辦理分區政見說明會。

另外，朱立倫上周在中常會報告政見的早退爭議，朱辦在三天後代發當天會議主席蔣根煌聲明，指離席有事前通知，此事仍餘波盪漾。國民黨文傳會副主委鄭照新昨表示，聲明內容與當日狀況有出入，且該聲明由應該迴避的朱立倫辦公室發出，有讓會議主席「趕鴨子上架」的嫌疑，因此他決定辭去文傳會副主委一職。

蔣根煌說，此聲明是他發給中常委，其他人要怎麼轉發他不知道。但鄭照新質疑，若蔣根煌事前知情，何以全體黨務主管、中常委、三位候選人無人知情？即使蔣事前知情，也應得到在場中常委全體表決同意。

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