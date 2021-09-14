藍批寒蟬效應：法官判吹哨者死刑

國民黨王育敏（左起）、游淑慧、羅智強等人，因指控蘇嘉全赴印尼圖利，被判賠200萬元台幣、登報道歉。(本報資料照片)

台北地方法院針對國民黨 文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院院長羅智強、副院長游淑慧質疑蘇嘉全任立法院長時期私訪印尼 「圖謀個人私利」，判決四人連帶賠償200萬元台幣。國民黨批評，此迥異的判決恐造成寒蟬效應，壓迫人民監督政府的言論空間，將會提起上訴。

羅智強強調，「電文為真，外交部證實確有這分電文」，雖上面日期錯但不影響其真實性，可是法官的判決根本是宣判了「吹哨者」死刑，此後誰還敢根據吹哨人的資料監督政府？即便資料被證明為真？「我對台灣 的司法失望透頂，但不會退縮屈服，一定上訴到底」。

游淑慧說，這位法官的立場和公正性，令念過法律的人都會開始懷疑司法正義；電報為真，這是外館已確認的事，「我絕對依法提出上訴，相信高等法院會撤銷此一違法判決。」

國民黨指出，台北地檢署日前已認定四人針對檢舉人所提供之電報真偽「為相當之查證」，且電報為真，予以不起訴之處分。

國民黨表示，四人舉行記者會中指摘蘇嘉全、蘇震清出訪印尼之日期，雖有與事實不符之情事，但台北地檢署的不起訴書很明確指出，電報內容為真；台北地院的判決結果令人匪夷所思，難道對於檢舉內容為真的國家利益攸關議題，皆不能揭發、評論嗎？