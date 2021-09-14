林智堅推大新竹合併 表態參選市長

新竹縣市合併與否日來引起熱議，新竹縣長楊文科13日受訪強調，不是一個人說了算。(記者謝進盛／攝影)

針對新竹縣市合併案，新竹市長林智堅昨天上廣播節目表示，這件事若不提，人生會有遺憾，提了就應該「留下來」，修法若通過，不會只有自己能選，「（新竹縣長）楊文科也可以選，國民黨 也有很多人想選，但就是對自己候選人沒信心」。

林智堅說，如果這是「量身訂做」，就是「為了竹科這座戰略城市而訂做」；如果這是「量身訂做」，就是「為了縣民、市民的期待而訂做」，絕非為了個人。究竟「竹竹併」還是「竹竹苗併」？林智堅認為，要看苗栗鄉親想法、現況而言。

林智堅昨天上午接受電台主持人周玉蔻專訪。主持人問林，縣市合併成功要不要選？林智堅終於鬆口，認為合併升格如果不提，人生會有遺憾，提了就應該要留下來。林智堅說，蔡英文 總統、民進黨 立院黨團總召柯建銘事先都不知道他要拋合併議題，媒體報導隔天，他才去見了蔡總統與柯總召。

楊文科昨在台南受訪時表示，合併是以鄉親利益為利益，以民意為依歸，做最好決定，合併與否要充分討論、溝通，不要用粗暴手段，「不是一個人說了算」。

對於林智堅認為他是受到國民黨壓力才讓合併案說法大轉彎，楊文科重申，自己沒有壓力，本於誠信跟良心，一直都沒有改變，但若只是為了選舉要去倡議新竹縣市升格，這是不恰當的。

國民黨立委林為洲則指出，「為了一人量身訂做、為了一個人找位子的修法」，他絕不認同；不管用什麼方法，都需要縣市政府的溝通、議會同意，2026年才是比較適當的時機，此時馬上修法，沒有正當性。