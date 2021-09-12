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黑白集／促轉會不正義 才最該移除

黑白集
促轉會公布「中正紀念堂園區轉型方案」，轉型為反省威權歷史的園區，促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除。（記者曾原信／攝影）
促轉會公布「中正紀念堂園區轉型方案」，轉型為反省威權歷史的園區，促轉會認為蔣中正銅像為威權象徵擬移除。（記者曾原信／攝影）

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，規畫改成「反省威權歷史公園」，移除蔣中正銅像等「威權象徵」。其實最該反省的是製造新威權的「塔綠班」，最該移除的是一再厚顏續命的促轉會。

總統府說期待社會更多有意義的對話，但蔡政府一手腰斬中華民國歷史，對兩蔣功過選擇性抹滅社會記憶，另一手又樹立新威權，製造社會寒蟬，這樣社會如何進行有意義的對話？

而促轉會原是為期兩年的任務型組織，早該結束；2019年10月代理主委楊翠即曾表示，促轉會正積極撰寫總結報告，沒有延任打算。但去年促轉會卻改口要求延任一年，理由是要研擬法制工具，及進行跨機關協商、規畫近中遠程國家轉型正義工作；延命一年後，又提延任，理由不變。但若是應做應為，三年來豈不白領薪水？以跨部會政委可為之事由作為續命藉口，這不正是自肥？

可笑的是，蔣中正一再延任恰是許多人認為的威權事證，因此流傳「于右任、吳三連、趙麗蓮」政治冷笑話；而今走著同樣路子的促轉會竟拿蔣銅像當開路機兼提款機，何其諷刺！

促轉會美其名為獨立機關，實際上是民進黨政府的政治打手；一再延任，更坐實促轉會是濫權造出破壞體制的不正義機關。促轉會存在的意義，從來就不是社會對話，而是東廠加塔綠班。

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