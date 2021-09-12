新聞評論／大新竹升格 綠營為一人一黨修法

新竹市長林智堅抛出新竹縣市合併議題，民進黨立院總召柯建銘（中）出面相挺。（記者邱德祥／攝影）

新竹市長林智堅抛出新竹縣市合併議題，為明年縣市長選舉投入極大變數。民進黨 立院總召柯建銘出面相挺，強調立院本會期只要調降《地方制度法》人數規定就來得及。但英系立委陳明文反對為單一縣市修法，兼黨主席的蔡英文 總統則表示樂見對地方發展有益的倡議與思考，但需要考量地方民意反應和法制配套。

黨內外異議不斷，蔡英文未敢輕諾，卻「樂見」林智堅的倡議，柯建銘更是積極促成「大新竹」的整合。整套戲碼看似天外飛來一筆，實則是綠營對明年縣市長選舉一盤大棋的啟動，要藉「大新竹」議題討論，創造竹苗變局，進而「守竹護桃」，讓綠營在桃竹苗能引領議題，甩開地方派系的進逼。

國民黨 早已放話，總統大選要重返執政，先要拿下桃園。鄭文燦雖是綠營明日之星，苦於後繼無人，林智堅原有意由竹市轉進，但桃園人反彈甚劇，只好另謀出路。「大新竹合併」，既可擋民眾黨來勢洶洶，又能進而襲取藍營壟斷的新竹縣，更推升林智堅地位，率先搶得桃竹苗選舉話語權，回護桃園選勢；此議題攻勢凌厲，布局深遠，當然不單純只是林智堅個人進退而已。

想攻進新竹市的，民眾黨有立委高虹安，這裡是黨主席柯文哲的家鄉，也是民眾黨走出台北的重要戰區。時代力量立委邱顯智也想藉竹市打破時力國會黨宿命；國民黨新竹市議員林耕仁、立委鄭正鈐也有意角逐。民進黨這波攻勢，打破各黨盤局，更牽動竹縣、苗栗甚至桃園政治版圖布局。

合併震波所及不止「大新竹」或「竹苗都」，柯建銘主張將台灣直轄市人口標準由125萬降到100萬，彰化縣早破人口門檻，憑什麼不能升都？基隆市早想併入大台北，卻苦無門路。嘉義縣想併嘉義市也吵好久了，只是嘉義市不願意，英系立委蔡易餘想選縣長，也反對合併。併與不併之間，直接衝撃地方山頭，政治利益分配擺不平，合併之路就會有層層阻礙。不過，柯總召在立院「大軍壓境」慣了，政治阻撓在綠營大黨鞭眼中只是小菜一碟，黨鞭一揮，那有什麼時程問題？

地方爭取合併升格，主因在中央統籌分配款七成給六都，其他縣市苦為無米之炊。執政黨不循《財畫法》修正做合理分配，不思透過《地制法》行政區域畫分做合理設計，就想要從權方便，為一人一黨的利益揮舞國會大鞭修法，那種「國會獨裁」的「鴨霸心態」，充分反映民進黨治國只為選票與權位算計的風格，那裡有為國家制度可長可久妥為規畫的心思？

當初馬英九提出三都十五縣，新竹縣市就是合併的設計，但民進黨大肆抨擊都會城鄉人口不均衡，經過一番政治角力，結果變成六都稱霸，城鄉發展更失衡。蔡英文在野時批評六都規畫，強調要用區域治理整合縣市能量，拉近城鄉差距，平衡區域發展，但執政後文青式虛幻口號高懸迄今，永遠當不成真。

民進黨執政真正在意的是如何搶選票；違背科學防疫，優先為年輕學生打疫苗，就是明顯例子。同樣的，明知為一人一黨修法合併，為林智堅鋪路「大新竹市長」、甚至為桃竹苗政治布局，斧鑿太深，但只要有利於政權維繫，民進黨就不畏千夫所指，沒有什麼事不敢做。這也是另一種民進黨特色的「轉型正義」，就像去蔣化建立新威權一樣，在野時大力聲討國會多數暴力，力斥為一人一黨之獨夫修法可恥，如今這「多數暴力」都成了為地方變革的「正義之聲」。但蔡英文好意思說這是「深化民主」？