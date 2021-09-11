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國民黨主席選戰「棄江保朱」？江啟臣：全黨一心

台灣新聞組╱台北11日電
黨內傳出「棄江保朱」，國民黨主席江啟臣（中）呼籲，全黨上下一心。(記者卜敏正／攝影)
黨內傳出「棄江保朱」，國民黨主席江啟臣（中）呼籲，全黨上下一心。(記者卜敏正／攝影)

國民黨主席選戰陰謀論四起，黨內傳出「棄江保朱」。前主席朱立倫昨說，黨內選舉槍口一定要對外，對手是民進黨，全黨是正藍與戰鬥藍、必勝藍，黨內互打傷害的都是國民黨。國民黨主席江啟臣昨說，要成為有戰鬥力的政黨，就是全黨上下一心，不再算計個人，要把民眾的利益放在最前面。

國民黨主席電視政見會後，獲得深藍支持的候選人張亞中異軍突起，黨內傳出，原本的「朱江相爭」格局也出現「棄江保朱」效應。

江啟臣說，國民黨中央要做的不只是要領導，更要服務黨員，國民黨應成為所有人民的政黨，而不是僅由政治菁英領導的政黨；他擔任黨主席以來，質詢台、議場、街頭、法院每道戰線，就是從基層做起，要找回國民黨過去與人民並肩的初心。

朱立倫說，這次所有候選人都是正藍，但要走出同溫層，獲得社會支持，他把這次主席選舉當成社會運動，包含氣候變遷、動保、新創等議題，讓大家知道有藍軍大智庫，考量的是為全民，不是只為國民黨。

至於張亞中主張，國共兩黨應簽署兩岸和平備忘錄，遭陸委會質疑違法。張昨說，民進黨政府看出和平備忘錄對其兩岸政策的殺傷力，恐懼一旦和平備忘錄簽署，將是民進黨台獨論述，甚而是政權全面瓦解之時；兩岸和平備忘錄當然是政治性文件，但那是國民黨與北京為創造和平的意向書，國民黨在野期間不會涉及任何公權力。

前主席朱立倫（右三）說，黨內互打傷害的都是國民黨。(圖：朱立倫競選辦公室提供)
前主席朱立倫（右三）說，黨內互打傷害的都是國民黨。(圖：朱立倫競選辦公室提供)

國民黨 民進黨 江啟臣

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