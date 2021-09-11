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論文門 朱立倫：蔡英文博士學位有瑕疵

台灣新聞組╱台北11日電

媒體人彭文正、旅美學者林環牆與台大法律系名譽教授賀德芬日前召開「論文門最終審判」記者會，提出「八大鐵證」，質疑蔡英文總統當年未完成論文口試。國民黨前主席朱立倫昨說，蔡英文若有念過博士，為什麼找不到博士論文？她的博士學位明顯有瑕疵。

總統府發言人張惇涵重申，英國倫敦政經學院已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。民進黨發言人顏若芳表示，朱立倫跟隨少數極端側翼炒作此議題，顯然在國民黨政見辯論會後，朱的選情日漸緊迫，為了個人選舉而口不擇言、飢不擇食，深表遺憾。

林環牆在記者會提出八大鐵證：一、1984年履歷表上博士論文題目竟截然不同；二、2015年補發博士證書是二度變造的贗品；三、認證博士學位的「神祕甘乃迪文件」是偽造文書；四、倫敦大學規定畢業前應繳交三本論文，但無一存在；五、唯獨蔡英文不在倫敦大學高等法律研究院（IALS）法學論文的連續編號裡；六、從未有外部口試委員繳回蔡英文博士論文的紀錄；七、從未有蔡英文博士論文指導教授繳回博士論文的紀錄；八、總圖書館與IALS從未有蔡英文繳交博士論文的紀錄。

朱立倫昨說，若念過博士，不管在哪一國念，Google、圖書館都能查到論文，像學校裡就絕對有他的論文，蔡總統能否跟大家解釋為何她的情況這麼特殊？蔡為何可以沒有完整論文版本，僅憑有手寫改正的初稿就拿到博士學位？

朱指出，蔡總統要講清楚外界對她博士論文爭議，否則她的博士學位永遠有人質疑；蔡總統說學歷是真的，論文有沒有問題？

蔡英文 倫敦 國民黨

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