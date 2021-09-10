大新竹合併？蘇貞昌稱依法斟酌 在野批因人設事

行政院長蘇貞昌（左）表示，對於「大新竹合併」議題，行政院將審慎聽取各方意見，斟酌相關法制來進行。（記者邱德祥／攝影）

新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題，各界意見不一，民進黨 立委陳明文更率先反對為單一縣市修法；國民黨 主席江啟臣 昨說，他嚴重懷疑林智堅動機，民進黨是否傾全黨之力替林鋪路？行政院長蘇貞昌昨表示，行政院將審慎聽取各方意見，斟酌相關法制來進行。

不讓新竹「超車」，民進黨彰化縣黨部主委邱建富昨主張「彰化升格、國都遷彰」，他說，彰化縣超過125萬人口，加上彰化建縣300年，彰化應升格為「第七都」；彰化縣長王惠美昨說，台灣就這麼小，每縣市都應該是「都」，人力、財力各方均衡才重要。

新竹縣政府明天將邀竹、竹、苗首長舉辦合併協商會議，確定缺席的林智堅昨說，他不是拒絕出席，而是另有行程；他覺得還是需要本人參與會議比較好，所以市府沒有另派代表，他和新竹縣長楊文科目標一致，應該分進合擊。

江啟臣昨拜會新竹市議會國民黨團時表示，探求民意方向才是負責任的決策模式，不能因為一個人沒位置去，就隨便拋出合併議題；蔡政府竟因人設事到這地步，打疫苗有這麼快就好了。

蘇貞昌表示，新竹地方有合併的主張，對其未來發展提出構想很自然，至於要怎麼樣做最好，並符合相關規範，行政院將審慎聽取各方意見。至於是否要修正財畫法？蘇說，修法涉及每個地方政府，但各地都有不同意見，還需要與大家多溝通。

針對陳明文表態反對，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，林智堅已致電陳明文尋求支持，雙方談話都很客氣，他也會找時間與陳明文溝通，希望爭取黨內支持，且法案就在立法院，黨團一定要有共識。至於陳明文出張全國行政區畫一致，柯建銘說，這是另一個非常大的題目，國土重畫案至今沒有正式在立法院被提出來過。