蔡英文「論文門」 賀德芬掀蔡「三無」當教授

媒體人彭文正臉書表示，今天將舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會。（取材自臉書）

台大榮譽教授賀德芬昨日在「蔡英文 論文門最終審判」國際記者會指控蔡英文以「三無」身分，直接進政大當客座副教授；媒體人彭文正昨晚在臉書表示，自己今天上午10點半將在立法院舉行「蔡英文論文門最終審判」記者會，呼籲蔡英文履行她作為國家元首的職責，坦白論文的真相，若蔡拒絕這樣做，將揭露真相證據。

台大榮譽教授賀德芬拿出52頁簡報、超過50份文件的翔實資料，還舉出一份教育部 給政大的關鍵公文，指國科會、教育部和政大當年在聘任蔡英文程序都有缺失。以「沒有博士論文正本、沒有學位證書正本、沒有系院校三級審查投票 」的「三無」身分，直接進政大爽當客座副教授。

中國時報報導，賀德芬也指蔡英文根本是「黨國之女」。賀德芬說，蔡英文1982年就申請退學，隔年積極在台灣謀職，還透過青輔會向政大推薦，當時政大校長歐陽勛以「教師滿額」為由拒絕。但1984年國科會行文教育部長李煥，李煥再行文政大依照「擴大延攬旅外學人回國任教辦法」聘用蔡英文，未審查、未投票，由校長核定先發聘書。

過去彭文正已多次質疑蔡英文博士論文真實性。總統府數度表示，要不厭其煩地重申，蔡英文的博士學位，倫敦政治經濟學院（LSE）校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」；並且，總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明蔡英文經過嚴謹程序，取得博士學位。

彭文正表示，發現蔡英文總統論文背後的真相是知識分子和媒體的責任，兩年前檢察官試圖控告質疑蔡英文論文的相關人等誹謗，兩年來，任何懷疑蔡英文論文，甚至質疑論文的人，都被媒體嘲笑，並受到法律迫害；但是民主社會的政府領導人，難道不是有義務考驗他們的資格嗎？