游錫堃：台灣要好 需更多政黨輪替

立法院長游錫堃專訪。（記者蘇健忠／攝影）

新會期即將開議，立法院長游錫堃接受本報系聯合報專訪時表示，民進黨 在組黨14年後成為執政黨，30年後完全執政，就民主國家而言，有這樣的成果他是滿意的，但他不認為整個國家要期待一個黨，台灣 要好，應該要有更多黨可以政黨輪替，「我不冀望民進黨可以永久執政，希望趕快出現一個有力的台灣國家忠誠反對黨」。

蔡政府執政五年多，雖然兩度完全執政，但行政、立法過度集中同一政黨，國民黨 多次批評，民進黨獨裁鴨霸。昔日以「民主」起家的政黨，如今卻被在野黨冠上「獨裁」標籤。

「我的核心價值理念是民主」，游錫堃表示，這個國家要好，他不冀望民進黨永久執政，第二大黨應該要有個忠於台灣的國家忠誠反對黨。他曾向在野立委提過，希望能加強在野黨的論述，並考慮台灣主體，畢竟選舉要拿票是在台灣國內，應該著眼於怎麼樣拿到選票；有強而有力的在野黨，才有強而有力的執政黨，他希望大家一起強。

至於有無可能出現另外的新興政黨？游錫堃說，他希望現有的政黨能擔當這個角色，去年大選前，有些新成立政黨曾邀他擔任黨主席，但他以「對民進黨有感情」為由婉拒，也表達另組政黨的空間「不容易」，要花很長時間。

行政院的振興五倍券政策急轉彎，外界批評民進黨是「派系治國」。游錫堃指出，站在民主政治而言，立委對行政院有意見提出來，雖然從政黨立場來看好像有問題，但行政、立法、司法分立制衡很正常，三權分立設計本就如此。

針對如何讓執政黨施政更貼近民意，游錫堃說，站在國會議長立場，他不太適合批評；在今天之前的民進黨表現基本上是良好的，但為了台灣更好，他在當省議員時就常覺得，有個強的議會，才會有強而有力的行政團隊，這是有無相生，在立法院也是如此。

他並表示，有一個強的國會，行政團隊就會強，未來若要有強的行政團隊，就要有強的立法院，立法院要有強的多數黨，就要有強而有力的在野黨。