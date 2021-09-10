我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列

記者劉宛琳、陳洛薇／台北10日電
中廣董事長趙少康（中）號召成立的「戰鬥藍」昨天成軍，聲勢浩大。趙少康表示，戰鬥藍不會成為次團，將來會配合黨中央作戰。（記者曾學仁／攝影）
中廣董事長趙少康（中）號召成立的「戰鬥藍」昨天成軍，聲勢浩大。趙少康表示，戰鬥藍不會成為次團，將來會配合黨中央作戰。（記者曾學仁／攝影）

中廣董事長趙少康昨天公布「戰鬥藍」成員名單，包括27名立委、44名議員，立委蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷也加入，聲勢浩大。趙少康表示，戰鬥藍不會成為次團，也不是新國民黨連線，將來不管誰當主席，戰鬥藍都會配合黨中央作戰，「我地上黨主席都沒選了，怎麼會當地下黨主席？」

國民黨主席江啟臣昨也刊登半版廣告呼應戰鬥藍。江表示，他不認為戰鬥藍是「黨內次團」或「黨中黨」，現在國民黨就是要戰鬥，戰鬥隱含著要團結，團結戰鬥才能對執政黨造成威脅，外界不需要在這個時候對國民黨見縫插針。

朱立倫臉書致意

前主席朱立倫昨透過臉書表示，雖然他昨在中南部辦黨員座談會，沒辦法參加，但戰鬥的心情跟大家在一起；國民黨必須堅持正藍的思想、戰鬥藍的精神，共同走向「必勝藍」。

據了解，「戰鬥藍」的原始發想人是趙少康非常信任的戰友兼老友李志中，李受訪表示，目標是以戰鬥藍號召發展成廣大後援會，重建國民黨潰散的基層組織；這不是新國民黨連線的戰鬥藍，也不是趙少康連線的戰鬥藍，代表的是「我們的」戰鬥藍、「中國國民黨」的戰鬥藍，要用最大公約數團結藍營。

至於蔣萬安、侯漢廷加入戰鬥藍，趙少康說，戰鬥藍歡迎跨黨派的各界來參加，包括民眾黨，甚至民進黨起義來歸。

中國時報報導，賽德克族出身的國民黨立委孔文吉則引用電影賽德克巴萊的名句，說當民進黨要國民黨卑躬屈膝，要讓民進黨見識國民黨野蠻的驕傲，「現在應該是要出草的時候了，希望趙少康帶我們出草。」

新黨的侯漢廷出現在戰鬥藍行列，被問是不是跨黨派組織？趙少康說，這就是一個號召，雖是以國民黨為主體，但不同黨派想來參加都可以，民眾黨想參加也可以，甚至民進黨有人想出來撥亂反正、起義來歸，他也歡迎。

國民黨 趙少康 民進黨

上一則

蔡英文「論文門」 賀德芬掀蔡「三無」當教授

下一則

新聞評論／疫苗缺、篩檢漏 全台陪陳時中「坐牢」

延伸閱讀

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台

美加行受矚目 韓國瑜：最慢10月初返台
高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力更別說Delta了

高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力更別說Delta了
拆蔣銅像 藍批撕裂族群 江啟臣：與神學士何異？

拆蔣銅像 藍批撕裂族群 江啟臣：與神學士何異？
號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

熱門新聞

波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？