「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列

中廣董事長趙少康（中）號召成立的「戰鬥藍」昨天成軍，聲勢浩大。趙少康表示，戰鬥藍不會成為次團，將來會配合黨中央作戰。（記者曾學仁／攝影）

中廣董事長趙少康 昨天公布「戰鬥藍」成員名單，包括27名立委、44名議員，立委蔣萬安、新黨台北市議員侯漢廷也加入，聲勢浩大。趙少康表示，戰鬥藍不會成為次團，也不是新國民黨 連線，將來不管誰當主席，戰鬥藍都會配合黨中央作戰，「我地上黨主席都沒選了，怎麼會當地下黨主席？」

國民黨主席江啟臣昨也刊登半版廣告呼應戰鬥藍。江表示，他不認為戰鬥藍是「黨內次團」或「黨中黨」，現在國民黨就是要戰鬥，戰鬥隱含著要團結，團結戰鬥才能對執政黨造成威脅，外界不需要在這個時候對國民黨見縫插針。

朱立倫臉書致意

前主席朱立倫昨透過臉書表示，雖然他昨在中南部辦黨員座談會，沒辦法參加，但戰鬥的心情跟大家在一起；國民黨必須堅持正藍的思想、戰鬥藍的精神，共同走向「必勝藍」。

據了解，「戰鬥藍」的原始發想人是趙少康非常信任的戰友兼老友李志中，李受訪表示，目標是以戰鬥藍號召發展成廣大後援會，重建國民黨潰散的基層組織；這不是新國民黨連線的戰鬥藍，也不是趙少康連線的戰鬥藍，代表的是「我們的」戰鬥藍、「中國國民黨」的戰鬥藍，要用最大公約數團結藍營。

至於蔣萬安、侯漢廷加入戰鬥藍，趙少康說，戰鬥藍歡迎跨黨派的各界來參加，包括民眾黨，甚至民進黨 起義來歸。

中國時報報導，賽德克族出身的國民黨立委孔文吉則引用電影賽德克巴萊的名句，說當民進黨要國民黨卑躬屈膝，要讓民進黨見識國民黨野蠻的驕傲，「現在應該是要出草的時候了，希望趙少康帶我們出草。」

新黨的侯漢廷出現在戰鬥藍行列，被問是不是跨黨派組織？趙少康說，這就是一個號召，雖是以國民黨為主體，但不同黨派想來參加都可以，民眾黨想參加也可以，甚至民進黨有人想出來撥亂反正、起義來歸，他也歡迎。