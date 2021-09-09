冷眼集／合併一石三鳥？英系踩煞車

新竹縣市是否合併升格第七都「大新竹市」，牽動明年縣市長選舉。圖為新竹市長林智堅（右）、新竹縣長楊文科（左）先前出席會議同框畫面。(本報資料照片)

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題後，馬上引發黨內質疑，出身嘉義縣的民進黨 英系掌門人陳明文反對為單一縣市修地制法；面對黨內不同聲音，蔡英文 總統表態「還須審慎嚴謹討論」，以總統高度有「踩煞車」意味，也顯示國土規畫不能操之過急，否則將淪為政治操作。

不僅國民黨磨刀霍霍，時力、民眾黨都積極布局新竹市，台北市長柯文哲 更積極擴展在新竹的影響力。藍營質疑，民進黨大新竹議題可謂一石三鳥：「一拱林智堅、二擋柯文哲勢力、三併新竹縣藍營地盤」，修法提議絕不單純。明年大選在即，合併還未見眉目，已先引來千萬追兵。

民進黨在野時，蔡英文曾規畫「十年政綱」，國土規畫是重中之重，關鍵配套就是財劃法修正，但財劃法卡關至今超過20年，核心問題不處理，只談合併升格，黨內直言，林智堅略顯操之過急。

中央統籌分配款已有七成在六都手中，本來就造成財政不均，非六都的城鄉差距日益嚴峻，若再出現第七都，沒有配套措施下，這塊餅就一樣大，又再被分食，對其他區域的發展，可想見會有一定衝擊。

林智堅拋出新竹升格後，新竹縣長楊文科雖然屬於藍營，也贊同升格，兩人都是從新竹未來發展出發，認為對大新竹市的發展最好，但不僅讓人聯想為個人政治前途鋪路，有政治盤算，縣市升格十年後，六都內仍出現不均勻發展的現象，其他非六都的縣市也會擔憂，是否更加淪為二等公民？

民進黨團總召柯建銘提出地制法修法，讓125萬人口的直轄市門檻，下修到100萬人，這個「助攻」雖然新竹縣市可以立即解套，甚至有機會趕上明年大選，但以同時段「分家」的嘉義縣市為例，合併後也僅70餘萬人口，根本達不到升格的機會。

陳明文開出黨內第一槍，認為是為單一縣市修法，忽略全國整體區域性發展，嘉義縣可能出現更加嚴重差距。陳明文是英系掌門人，話語權舉足輕重，也足以預見未來修法，黨內還有一番激辯。