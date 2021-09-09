林智堅拋大新竹第七都 蔡英文：審慎討論

新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，可能橫生變數。蔡英文總統8日語帶保留說，仍需考量地方民意與相關法制面配套，需要審慎嚴謹交換意見。(圖：總統府提供)

新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，不僅身為英系掌門人的民進黨 立委陳明文說重話，「不是新竹縣市講了就算」，連蔡英文 總統也語帶保留說，仍需考量地方民意反應與相關法制面配套，還需要審慎嚴謹的交換意見。

國民黨立委林為洲說，要證明推動竹竹合併不是因人設事，林智堅先要宣示不參與修法過後大新竹市長選舉。民眾黨立委高虹安與時代力量立委邱顯智則要求，升格前後的任期限制應一併討論。

林智堅8日在民進黨中常會報告表示，新竹的半導體聚落為世界重要資產，因而成為戰略城市，更是台灣 經濟的引擎；新竹的城市治理，因為竹科橫跨縣市，面臨制度的問題，他主張新竹縣市應朝合併方向討論，讓新竹市成為台灣的第七都。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，「大新竹」議題最主要就是談要如何修法，這要一步一步來。對於外界認為有讓林智堅能繼續選新竹的政治考量，柯表示，以選舉人口結構、藍綠分布等，不見得對民進黨有利，主要是大新竹發展考量。

蔡英文表示，新竹縣市確實是戰略產業的重鎮，樂見對於地方發展有益的倡議跟思考，但仍需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，還需要審慎嚴謹的討論，只要有助國家發展，這項議題就持續來討論，也希望對現行制度能夠有所處理。

民進黨人士表示，若從區域資源整合角度出發，朝大新竹合併方向討論，民進黨樂觀其成；但何時啟動、何時修法，未有定論，未必會如柯建銘所想，在2022年選舉前就完成修法。該人士指出，合併後林智堅可再戰新竹的事實就擺在眼前，外界泛政治化討論是可預期結果，若因此讓一個好政策「歪樓」，不免可惜。

陳明文表示，他長期主張若要修法，不能夠只為了單一縣市，要就全國一起來；柯建銘是站在新竹市立委立場思考，不能代表全國或是民進黨團立場，這議題也不是新竹縣市講了就算。

陳明文也說，他並非是要反對誰的立場，只是主張不一樣，若到最後立法院有人要提「地制法」修法，他一定會表達主張。

民進黨立委鄭運鵬則提出「台灣全面直轄市化」想法，就中央地方財政劃分做單一制度調整，把中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力、財政都下放，如此稅收規模就不會再是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，才是區域發展的治本之道。