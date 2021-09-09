我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

林智堅拋大新竹第七都 蔡英文：審慎討論

台灣新聞組／台北9日電
新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，可能橫生變數。蔡英文總統8日語帶保留說，仍需考量地方民意與相關法制面配套，需要審慎嚴謹交換意見。(圖：總統府提供)
新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，可能橫生變數。蔡英文總統8日語帶保留說，仍需考量地方民意與相關法制面配套，需要審慎嚴謹交換意見。(圖：總統府提供)

新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，不僅身為英系掌門人的民進黨立委陳明文說重話，「不是新竹縣市講了就算」，連蔡英文總統也語帶保留說，仍需考量地方民意反應與相關法制面配套，還需要審慎嚴謹的交換意見。

國民黨立委林為洲說，要證明推動竹竹合併不是因人設事，林智堅先要宣示不參與修法過後大新竹市長選舉。民眾黨立委高虹安與時代力量立委邱顯智則要求，升格前後的任期限制應一併討論。

林智堅8日在民進黨中常會報告表示，新竹的半導體聚落為世界重要資產，因而成為戰略城市，更是台灣經濟的引擎；新竹的城市治理，因為竹科橫跨縣市，面臨制度的問題，他主張新竹縣市應朝合併方向討論，讓新竹市成為台灣的第七都。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，「大新竹」議題最主要就是談要如何修法，這要一步一步來。對於外界認為有讓林智堅能繼續選新竹的政治考量，柯表示，以選舉人口結構、藍綠分布等，不見得對民進黨有利，主要是大新竹發展考量。

蔡英文表示，新竹縣市確實是戰略產業的重鎮，樂見對於地方發展有益的倡議跟思考，但仍需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，還需要審慎嚴謹的討論，只要有助國家發展，這項議題就持續來討論，也希望對現行制度能夠有所處理。

民進黨人士表示，若從區域資源整合角度出發，朝大新竹合併方向討論，民進黨樂觀其成；但何時啟動、何時修法，未有定論，未必會如柯建銘所想，在2022年選舉前就完成修法。該人士指出，合併後林智堅可再戰新竹的事實就擺在眼前，外界泛政治化討論是可預期結果，若因此讓一個好政策「歪樓」，不免可惜。

陳明文表示，他長期主張若要修法，不能夠只為了單一縣市，要就全國一起來；柯建銘是站在新竹市立委立場思考，不能代表全國或是民進黨團立場，這議題也不是新竹縣市講了就算。

陳明文也說，他並非是要反對誰的立場，只是主張不一樣，若到最後立法院有人要提「地制法」修法，他一定會表達主張。

民進黨立委鄭運鵬則提出「台灣全面直轄市化」想法，就中央地方財政劃分做單一制度調整，把中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力、財政都下放，如此稅收規模就不會再是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，才是區域發展的治本之道。

新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，可能橫生變數。民進黨立委陳明文昨直言...
新竹市長林智堅拋出「大新竹議題」在黨內延燒，可能橫生變數。民進黨立委陳明文昨直言，這議題不是新竹縣市講了就算。(記者張裕珍／攝影)

民進黨 台灣 蔡英文

上一則

冷眼集／合併一石三鳥？英系踩煞車

下一則

藍4強攻防聚焦財務兩岸 韓國瑜來美 「巧避」黨魁選舉

延伸閱讀

新竹升第7都？柯建銘：2022選舉能趕上 在野轟：政治考量

新竹升第7都？柯建銘：2022選舉能趕上 在野轟：政治考量
新聞眼／新竹升格議題取巧「拱林」 綠赤裸裸陽謀

新聞眼／新竹升格議題取巧「拱林」 綠赤裸裸陽謀
台灣幼兒園群聚爆9例本土 蔡英文：全力防堵疫情

台灣幼兒園群聚爆9例本土 蔡英文：全力防堵疫情
新聞評論／荒謬鄰國論：難道蔡英文祭祀「鄰國」烈士？

新聞評論／荒謬鄰國論：難道蔡英文祭祀「鄰國」烈士？

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒