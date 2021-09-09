拆蔣銅像 藍批撕裂族群 江啟臣：與神學士何異？

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，將園區變為歷史教育素材。（中央社）

促轉會昨公布「中正紀念堂園區轉型方案」，主張將中正紀念堂將轉型成反省威權的歷史公園，並建議將故總統蔣中正銅像移除。藍營批評撕裂族群，民眾黨持保留態度，綠營則大表支持。

國民黨 主席江啟臣表示，如果促轉會不喜歡就要拆掉，與阿富汗神學士有何不一樣？要反省威權，應該是現任者先反省自己，大家都已經認為蔡英文政權是一黨獨大、專制獨裁，「要先拆銅像應該先拆自己的台，自己先下台」。國民黨前主席朱立倫表示，民進黨 不但抹殺中華民國的歷史，還要改變歷史，這些已經發生的歷史不能被改變；國民黨從保衛台灣 到建設，民進黨要竄改歷史，他一定反對到底。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰批評，促轉會動作等於將蔣中正定罪為威權象徵，把自己當法院；歷史應尊重，促轉會卻刻意製造人民對立，無助團結人民。

國民黨團書記長陳玉珍質疑，促轉會以去除威權時代象徵為由要拆蔣中正銅像，那麼，要設前總統李登輝紀念圖書館也被抗議是打造威權象徵，促轉會也應一視同仁處置；任何統治都有功有過，要去除威權象徵，不能只針對國民黨時代的統治者。

民眾黨立委張其祿也認為，對過去歷史功過、正確性，國人有不同認同、評價，政治認同與情感上也有多元面向，促轉會應提出充分理由，以及後續配套。

民進黨立委范雲表示，民主國家有中正紀念堂這樣威權領袖紀念公園，社會卻不以為意，是很怪異的事。她支持「促轉會踏出勇敢的第一步」，化解兩極化對立衝突。

國民黨主席候選人張亞中表示，促轉會本身就是一個不公不義的組織，還要追殺中正紀念堂移除蔣公銅像，這是台灣老百姓不能夠接受的。另位候選人卓伯源說，民進黨政府做任何分裂台灣團結，是最愚蠢且不道德的。