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無國旗、國號 國慶主視覺搞「英文台獨」？

台灣新聞組／台北9日電
國慶籌備委員會8日發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。（圖：內政部提供）
國慶籌備委員會8日發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY（台灣國慶日）」。（圖：內政部提供）

國慶籌備委員會昨天發布今年國慶主視覺「金陽雙十」，但未見國旗、國號，卻見英文「TAIWAN NATIONAL DAY （台灣國慶日）」。國民黨質疑是「英文台獨」，蔡英文總統搞台獨，在民進黨執政下，中華民國再次淪為配角。

蔡政府從2017年後的國慶主視覺都有「TAIWAN」字樣。2017年是「BETTER TAIWAN」，2018年為「TAIWAN，TOGETHER」；2019年「TAIWAN FORWARD，攜手世界．台灣耀飛」，2020年「2020 PROUD OF TAIWAN」，今年則直接寫上「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」。

國民黨主席江啟臣昨說，「我們的國家只有一個名字，就是中華民國」，民進黨逐步靠攏「中華民國」，卻自創「中華民國台灣」借殼上市，國民黨不能漠視民進黨蠶食吞噬國家意識的行為，要求立即改正，否則絕不善罷甘休。

民進黨立委陳亭妃說，台灣人認同台灣這塊土地，自認是台灣人，已經是不可逆的長期趨勢，而且不只是台灣民眾認同，國際上現在也多以台灣相稱；國民黨主席選舉是短暫的，擁抱深藍並不能為江啟臣獲得勝選。

對於藍營質疑國旗、國號「被消失」，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥昨說，先公布主視覺與標語，後續相關設計將整體規畫，絕對不會沒有中華民國，也不會沒有國旗。

此外，藝人張鈞甯過去碩士論文題目因「我國」兩字，被大陸網民質疑「台獨」。蔡英文總統昨天透過臉書表示，這幾天，有在對岸發展的台灣藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺，這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受。

台灣 國民黨 民進黨

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