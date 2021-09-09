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新聞評論／黨魁選戰內熱外冷 藍須與社會連結

聯合報社論
國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源8日在中常會報告政見並接受提問。(本報資料照片)
國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源8日在中常會報告政見並接受提問。(本報資料照片)

國民黨本月25日將選舉新的黨主席，儘管四名候選人打得火熱，但外界對這場選戰似未投以太多關注。除因疫情轉移了輿論焦點，主要是幾名候選人多半還在炒冷飯，無法提出讓民眾一新耳目的論述。蔡政府近期執政頗受爭議，防疫政策荒腔走板，國民黨卻無法趁此積極發動攻勢爭取民眾認同，不僅是戰略錯誤，也缺乏一個在野黨重返執政的企圖，令人遺憾。

這場主席選戰，對國民黨、台灣政壇、乃至國家未來發展都至關重要。新主席上任後，馬上要面對年底的四大公投，然後是2022、2024的地方與中央大選。民進黨是否會繼續一黨獨大，在野黨能否締造政黨輪替，新任主席都將扮演關鍵角色。但從四名候選人最近的交鋒看，他們都只聚焦於短期議題和主席選舉得失，並未說明自己要如何建立社會連結，向大眾說明自己是「值得期待的政黨」。

觀察日前的辯論會，四人的焦點多集中在兩岸論述，這當然是國民黨與民進黨最大的政策區隔。但除了重提「九二共識」的口才各有高下，四人都未能拿出新的主張，對於如何解決當前的兩岸困境以及台灣社會對兩岸議題的偌大歧見，皆未提出具體可行的辦法。幾番交鋒，只是再度陷入意識形態的窠臼，甚至讓藍營支持者產生「走回頭路」的困惑。

國民黨最大的問題，在於它的組成是一種介乎「官僚組織」與「俱樂部」間的綜合體。因為像官僚組織，所以甘於扮演「小螺絲釘」的人很多，忠貞可期，但缺乏能抓住大局與大勢的雄才。因為像俱樂部，有些人高興的時候就來，不高興的時候即去，從未有強烈的政黨認同與責任感。小螺絲釘很多的結果，產生不了格局開濶的領導人物；「俱樂部化」的結果，許多人被看好而獲提名，但一敗選就躲得乾乾淨淨，毫無愧疚，甚至跳黨出走。國民黨始終無法擺脫「不團結」的漩渦，原因在此。

國民黨內部的許多紛爭，就是根源於主席之爭。例如，2005年馬英九和王金平的主席之戰，最後演成「馬王對立」、「馬王政爭」，埋下國民黨失去政權的導火線。2016年的主席補選和2017年的主席選舉，「挺柱」、「反柱」則成為主旋律，餘緒殘留至今。今年的主席選戰如同去年主席補選的延長賽，幾位選將都把政治恩怨擺在中間，政黨和國家未來反而被放在兩邊。如果角逐主席者沒有「重返執政」的宏圖，而只想控制黨機器擴大自己的影響，這場選舉還有什麼意義？

持平而論，四位主席候選人各有擅場，也能發揮互補的作用。例如，朱立倫是國民黨目前檯面上黨政經歷最豐富者，江啟臣是少壯派政治人物的代表，張亞中是意識形態的捍衛者，卓伯源則有地方治理經驗。未來無論誰當選，如能彼此合作截長補短，必能發揮智慧和戰力的加乘效果，這是政黨成長必要的條件。更重要的是，任何政黨要在選舉中獲勝，就必須在平日積極經營社會連結，國民黨必須把眼光和耕耘放向民間，與民眾同喜同悲，才能取得他們的支持。

總結而言，國民黨必須提出能與社會連結的論述，而且是要能夠實踐與落至草根的論述，在捍衛自身價值與主流民意間取得最大公約數，這才是一個以政治為志業的政黨應走的大路。主席選舉絕對不是個人或派系的事，黨員亦不能僅用「爽度」決定投票意向。畢竟，一個缺乏未來想像的政黨，一個缺乏格局與實踐能力的政黨，難以成就大事。

國民黨 台灣 民進黨

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