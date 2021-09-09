藍4強攻防聚焦財務兩岸 韓國瑜來美 「巧避」黨魁選舉

國民黨中常會8日邀請江啟臣（圖）、朱立倫、卓伯源、張亞中四位黨主席候選人說明參選理念，並回答中常委提問。（記者曾原信／攝影）

國民黨 中常會昨邀請四位黨主席候選人說明參選理念，並回答中常委提問。談及解決財務困難，江啟臣表示，借錢借到他為止，「但如果大家只給我17個月，可能下一任主席要繼續借錢」，強調財務必須制度化。朱立倫則主張募集黨務發展基金和選戰基金，後者由黨主席、候選人、黨員和支持者一起募集。

張亞中現場秀出500萬美元支票，表示只要國民黨有理念，很多人都願意捐錢。卓伯源則認為，要從制度面解決，先把縣市、鄉鎮和村里的主委改為黨員直選，負責該地方經費，黨中央則由主席負責；黨公職分攤金、黨費，應改成樂捐，相信黨員會願意捐更多。

兩岸政見，江啟臣表示，以原汁原味的九二共識讓兩岸開啟對話交流，恢復過去所建立的信心和互信，才能解決目前的危機。

朱立倫表示，若當選主席，不走偏鋒、極端，會顧及台灣 安全與全民利益給大家一個美好未來，「我不是在選黨主席，而是把它當作社會運動」。

卓伯源強調，民進黨拿「九二共識就是一國兩制」來抹紅國民黨，不過最近國台辦談九二共識時並沒有提一國兩制，這是對兩岸關係釋放的善意，希望兩岸能夠回到初始的共識，留下各自表述的空間。

張亞中表示，「我代表的不是黨主席選舉，而是台灣未來路線的選擇」。對於被質疑是親中統派，張亞中說，如果美國 不丟萊豬給台灣人民吃，他當然跟美國好；中國大陸也是一樣，不能夠平等跟台灣相處，「我有什麼好親的？」

此外，高雄市前市長韓國瑜獨子韓天將赴加拿大讀大學，8月底，韓國瑜與妻子李佳芬陪孩子出國，他昨晚於臉書透露人在美國，18日將出席全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會。知情人士說，韓此時安排出國，除陪孩子到新學校、與僑界互動，也能巧妙避開國民黨主席選舉期，有多層意義。韓回國後要居隔兩周，也會錯過9月25日黨主席投票。