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LINE群組誤傳A片 北市警副分局長被拔

記者李隆揆／台北8日電
台北市文山一分局一名副分局長在分局與媒體記者的LINE群組中誤傳成人影片，圖為文山一分局。（取材自GoogleMaps）
台北市文山一分局一名副分局長在分局與媒體記者的LINE群組中誤傳成人影片，圖為文山一分局。（取材自GoogleMaps）

台北市警局文山一分局副分局長林介銘，昨天中午在分局的新聞發布LINE群組上誤傳兩段成人影片，上百名警、媒尷尬見證；林第一時間未察覺，十分鐘後接獲通知緊急收回影片並道歉，已造成軒然大波；警方報市警局撤換職務。

林介銘中央警察大學行政警察學系66期畢業，他說，當時友人傳來影片，他一時操作不慎誤傳群組，對於造成其他人困擾深感抱歉，深自檢討改進，尊重警局後續安排處置。

手機通訊軟體普及，各政府機關為即時回應、澄清輿情，皆設有新聞發布LINE群組，供媒體隨時聯繫。林介銘昨天中午12點左右，在有180名警媒的新聞群組中，轉傳兩段影片。

群組成員男女都有，有媒體記者點開一看是成人影片，隨後陸續有人通知市警局和文山一分局，林介銘才知自己誤傳，急收回訊息並道歉。

分局得知後認為林雖是一時不察誤傳不雅影片，但已有觸法之虞，依刑法第235條散布猥褻影像罪嫌送辦，並記過一次，報市警局調整非主管職務。

有警官認為，妨害風化罪不處罰過失，倒是若有群組成員申訴，可能面臨性騷擾問題。市警局表示，員警使用LINE溝通工作，應恪遵資安保密原則，不應在群組傳遞機密或不相關訊息。

LINE 警察 性騷擾

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