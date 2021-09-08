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Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

黑白集／台政客裝文青 如陸花美男扮娘炮

黑白集
近日，大陸廣電總局並開展為期一個月的網路綜藝節目專項排查整治，要求嚴格控制偶像養成類節目。這些規定就是為了保障未成年人合法權益，保護未成年人身心健康。（央視新聞畫面截圖）
近日，大陸廣電總局並開展為期一個月的網路綜藝節目專項排查整治，要求嚴格控制偶像養成類節目。這些規定就是為了保障未成年人合法權益，保護未成年人身心健康。（央視新聞畫面截圖）

中國大陸整頓各領域亂象，娛樂圈首當其衝。廣電總局明令整治飯圈文化，將粉絲經濟上下游產業打包列管。官方點名，禁播圈粉青少年的選秀及偶像養成節目，更開轟「娘炮」形象，認為畸形審美須堅決抵制。

大陸數年前即有「少年娘則國涼」的憂國議論，今年則重手嚴打。原因是，有人把「娘炮」炒成主流商品，偏偏一些小鮮肉德藝俱缺，吳亦凡涉性侵案就是導火線。娛樂圈慣吹「人設複製，泛娛樂化，流量為王」法螺，顛覆官方主旋律，這也是中共打娘炮的動機之一。

諷刺的是，中共嚴防的這套宣傳模式，在台灣卻是執政者奉行的政治淘金術。台灣政壇的黃金人設是文青，總統以下到派系大老、學運暴發戶，個個穿起藍白襯衫卡其褲，滿口除舊革新，高唱本土價值，與花美男賣弄精緻妝容無異。

大內宣為執政者擦脂抹粉，網紅化的執政風格，讓台灣民主變成娛樂事業。政客蹭網路流量換選票，正義形象背後，其實充斥著騙子與黑道。就如大陸偶像養成節目複製的花美男，看似無害的面具下，暗藏著嗜色敗德的行為。

中共祭出道德教條打娘炮，能否強國強種，有待觀察。倒是台灣政客裝文青，說多做少，雙標話術連年輕人也生厭。紅共綠共的政治審美，鎖定年輕人，還真是有志一同。

台灣 中共 吳亦凡

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