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國民黨魁之爭 4強中常會交鋒

記者劉宛琳／台北8日電
國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源8日在中常會報告政見並接受提問。(本報資料照片)
國民黨主席候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源8日在中常會報告政見並接受提問。(本報資料照片)

國民黨主席選舉，上周六舉辦候選人電視政見發表會，今天也將在中常會報告政見並接受提問。四位候選人將在如何強化兩岸關係確保和平穩定發展、美國與中國大陸關係對台灣之影響、如何健全國民黨目前財務之困境，以及2022地方公職人員選舉提名機制和勝選的策略等四大議題上交鋒。

國民黨前主席朱立倫昨天到台北市信義區舉行座談會，台北市前市長郝龍斌再度站台。面對黨內大老接連表態支持朱立倫，是否對己形成壓力？國民黨主席江啟臣接受廣播專訪表示，他尊重大家的選擇，沒必要強求黨內同志；但他也說，「也有過去不少支持朱的人，這次來支持我的」。

朱立倫接受廣播專訪被問及，當選黨主席後是否追求兩岸統一？朱立倫表示，國民黨所有黨章、黨綱的規定都不能改變，但必須顧及事實及現狀，也就是所謂的「維持現狀」。他強調，兩岸要能和平才能合作，「和跟合」，從求同存異走向求同尊異，相互尊重。

朱立倫還引用前主席洪秀柱的話，點名對手張亞中。朱表示，洪曾說「張亞中的想法是一個理念，但理念也要兼顧到現實和事實的狀態，不能只靠理念，還要務實地去看兩岸關係」。朱說，洪跟他聊過很多次，她知道光有理念「喊很容易」，但做不做得到，或要去跟對岸簽什麼協議，若政黨沒有辦法獲得民意主流的支持，「就完蛋了」。

對於朱立倫的說法，張亞中尚未回應，預料將在今天政見會說清楚。另位候選人卓伯源昨天接受媒體專訪表示，將盡力宣揚參選理念，希望獲得中常委的支持。

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