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號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

台灣新聞組╱台北8日電
戰鬥藍發起人趙少康7日出席「為戰鬥藍青年點讚」記者會，鼓勵年輕人參與明年的市議員選舉。(記者蘇健忠／攝影)
戰鬥藍發起人趙少康7日出席「為戰鬥藍青年點讚」記者會，鼓勵年輕人參與明年的市議員選舉。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨昨發起「為戰鬥藍青年點讚」社群活動，透過藍營政治人物和社群領袖的按讚、留言和分享，快速幫國民黨青年導入流量，強化藍營的整體社群經營能力。發起人趙少康表示，自己是市議員出身，他計畫要輔選一些好的年輕人投入明年市議員選舉，「喊出自己是戰鬥藍，就可以當選」。

本報系聯合報報導，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強表示，美好的夢想都是從挑戰不可能開始。他是從2016年國民黨大敗後，立志要在臉書創造100萬粉絲，他辦到了。

羅智強強調，現在媒體失衡，網路社群平台對在野黨就更重要；民主最重要的不是執政黨，是在野黨，沒有在野黨的監督制衡，BNT疫苗不會這麼容易進來，行政院長蘇貞昌也會拿回人民的1000元(台幣)去換5倍券。

趙少康表示，民進黨施政鴨霸，大家對國民黨是有許多期待，他鼓勵年輕人在問政、從政上表現出戰鬥精神，投入明年的市議員選舉。

他表示，民進黨已被吃乾抹淨，許多缺都被占了，反而國民黨年輕人只要好好做，一定有機會。他鼓勵會年輕人在網路上不要怕戰鬥，「攻擊你的人越多，要恭喜你成功了」。

中國時報報導，國民黨主席選舉的兩岸論述引發關注，主張與對岸談統一的候選人張亞中，最近在多家網媒民調中取得相當高的支持度。不過，中廣董事長趙少康昨表示，國民黨的兩岸政策其實很困難，要在親中、反中之間找到第三條路；但在黨魁選舉上，朱、江只能打保守安全牌。

國民黨主席9月25日改選，四名候選人朱立倫、江啟臣、卓伯源都主張黨內應重視九二共識，作為兩岸重啟對話的重要基礎；張亞中則進一步允諾，若當選將和北京協商「和平備忘錄」，張的言論迅速在深藍團體發酵，引發回響。

江啟臣表示，張亞中的言論，在網路引發的效應，他已觀察一陣子了，張的談話內容讓人振奮，但這些人是否是黨員？或黨員聽完後是否回歸務實理性思考？還有一段時間可以觀察。

國民黨 社群 趙少康

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