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新聞眼／新竹升格議題取巧「拱林」 綠赤裸裸陽謀

記者 鄭媁、林河名
林智堅(右)表示盼任內能促成大新竹合併升格第七都。(記者張裕珍／攝影)
林智堅(右)表示盼任內能促成大新竹合併升格第七都。(記者張裕珍／攝影)

新竹市長林智堅日前突拋出新竹縣市合併議題，雖然他一再重申結合共同生活圈是時勢所趨，盼大家不要做選舉聯想；但民進黨立法院黨團總召柯建銘一席「要修法升格直轄市並不複雜，可以趕上2022年九合一大選」的說法，已赤裸裸展現民進黨欲以合併升格「巧取」新竹縣市長的陽謀。

林智堅連任新竹市長即將屆滿，去向備受臆測。林智堅原先被點名轉戰桃園，但桃園市長鄭文燦上周直言林「目前不在桃園的政治版圖裡」，讓外界一頭霧水，如今「圖窮匕現」，原來有此一招。隨著2022逼近，要外界不生政治聯想也難。

林智堅提出「大新竹市」構想的第一時間，行政院、內政部都暫不表示意見，僅說會繼續注意各界後續討論。結果，柯建銘昨天即表態說，若跨黨派有共識，可修改「地方制度法」調降直轄市人口門檻，將可趕上2022年地方選舉。如此一來，行政部門即可根據這項「民意」，展開後續研議。執政黨傾全力要拱林智堅挑戰「大新竹市長」的苦心，可見一斑。

然而，縣市合併升格是何等大事，先前的6都已存在許多後遺症還待解決，若是依柯建銘所言，直接修法下調地方制度法的直轄市人口數，問題恐怕更多。最簡單而立即的問題是，人口超過100萬的彰化縣，是否就地升格「大彰化市」？若此，則行政當局對國家整體區域規畫究竟何在？如果只為財政分配，為何長期放任不公的「財畫法」而不修？

這樣的布局，從選舉思考來看，民進黨確是高手；但從國家行政區畫角度，卻極其粗糙。政治人物若以城市發展之名，行選舉思考之實，並淪為個人量身定做，還要大家勿做選舉聯想，未免太低估選民智慧。

民進黨 內政部

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