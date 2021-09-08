新竹升第7都？柯建銘：2022選舉能趕上 在野轟：政治考量

新竹縣市是否合併升格第七都「大新竹市」，牽動明年縣市長選舉。圖為新竹市長林智堅（右）、新竹縣長楊文科（左）先前出席會議同框畫面。(本報資料照片)

新竹縣市分家明年滿40年，新竹市長林智堅拋出「大新竹合併」議題後，昨天再表態和新竹縣長楊文科看法一致，都朝新竹合併升格「第7都」，加速大新竹建設，並以戰略城市之姿，繼續扮演守護台灣 的關鍵角色。楊文科表示，他會邀林智堅及新竹地區立委研商，如何讓修法速度加快，讓第7都早日實現。

新竹縣市合併議題，也牽動明年縣市長選舉。已經不得連任新竹市長的林智堅，將因新竹縣市合併升格，可參選「大新竹市長」。民進黨 立院黨團總召柯建銘昨天更表示，要修法升格直轄市並不複雜，可以趕上2022年9合一大選，屆時首任大新竹市長「林智堅當然能選、楊文科也能選，國民黨 立委林為洲也可以選」。

柯建銘指出，變成第7都後，對新竹縣市都有好處，現在中央統籌分配款70%是直轄市，升格後才分得到直轄市大餅，相信不會有人反對。

對於新竹縣市合併人口未達法定升格條件，柯建銘說，合併後升格並不困難，只要修地方制度法，將直轄市人口的125萬人，修為100萬人，甚至趕得上明年選舉。

但國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，柯建銘若是要幫徒弟找位子，建議換掉一個部長讓林智堅入閣，何必為了一人破壞多年的地方自治制度，未來若修法只要達100萬人口的縣市就能升格，台灣會有多少直轄市？「乾脆台灣22縣市都成為直轄市好了」。

表態考慮參選新竹市長的民眾黨立委高虹安表示，「提出概念討論很好，但不該因人設事，量身訂做」。

另位考慮參選新竹市長的時代力量立委邱顯智認為，這是完完全全的政治考量，林智堅拋出問題很好，但談得太片面，「柯建銘則是完完全全的政治考量，把行政區畫的重大議題，矮化為解決新竹縣市選情的政治議題」。

民眾黨立委賴香伶也質疑，林智堅提出這議題的時間點非常敏感，到底是引導國家對於區域發展政策做調整，或者基於個人可能性的發展，「作為政治上的風向球？」

新竹縣選出的國民黨立委林為洲表示，「新竹縣市合併，不如竹竹苗合併升格」，不僅跨越人口門檻，地理、人文、產業皆屬共同生活圈，符合升格條件，可成為台灣第七都。但林為洲質疑若只是為了林智堅要選，修法有正當性？他主張「竹竹苗」合併升格，更快、也不用修地制法。