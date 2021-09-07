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辭北市選高市?柯批認知作戰

記者吳亮賢、林麗玉／台北7日電
台北市長柯文哲（中）7日視察松山慈祐宮。對於是否參選高雄市長，他說這就是想貼他「無心市政」標籤的認知作戰。(記者曾原信／攝影)
台北市長柯文哲（中）7日視察松山慈祐宮。對於是否參選高雄市長，他說這就是想貼他「無心市政」標籤的認知作戰。(記者曾原信／攝影)

台北市長柯文哲任期將屆滿，雖早已喊出要挑戰2024總統大位，卻被爆出可能提前辭台北市長，轉戰參選高雄市長。柯文哲6日說，這件事就是「認知作戰」，就是想要貼他「無心市政」的標籤，「在政壇混久了，也看得懂這種操作方式」。

關於轉戰高雄的傳聞，知情人士透露，柯文哲跟幕僚便當會時只是在說玩笑話，用意是希望起帶頭作用，鼓勵黨內優秀人選參戰。民眾黨立委蔡壁如表示，柯說話常常神來一筆，但這件事情不可能。民眾黨發言人蔡峻維也表示，「柯文哲市長不可能、也不會放棄台北市政，違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長」。

國民黨高市黨部主委李哲華說，柯的目標是選總統，選高雄市長可能性是零。民進黨高市黨部主委趙天麟則說，高雄市民專門解決「落跑政客」，已有罷免韓國瑜前例，歡迎柯來高雄選，市民會用民主方式解決問題。

柯文哲說，政治都有攻防，但玩過頭就不對了，過去有「扁維拉」、「馬維拉」，現在變「柯維拉」。至於有沒有說過要選高雄的話？柯苦笑，聊天什麼題目都會聊，「我如果這麼喜歡選舉，2020就去選總統了」，這就是認知作戰，要貼他「無心市政」標籤。

另有民眾黨內人士指出，若2022年民眾黨沒奪下任何一席縣市長，柯市府團隊恐面臨鳥獸散；為了在「後柯市長時代」保有執政根據地，勢必奪下縣市長席次，聲望較高的台北市副市長黃珊珊、民眾黨立委高虹安、蔡壁如等「娘子軍」被寄予厚望。

對秘書長謝立功表態要選桃園市長、北市副市長蔡炳坤被點名選南投縣長、蔡壁如選屏東縣長、高虹安選新竹市長，柯文哲說，謝本就有義務要找人投入選舉，但現在還早，明年的事等過完年後再煩惱。

柯文哲 國民黨 韓國瑜

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