朱江卓訪基層 張到民進黨送瘟神

國民黨主席候選人張亞中6日率眾到民進黨中央前作法，他作勢用關刀三度砍向民進黨中央，再獻花、獻果、宣讀疏文，完成「送瘟神」儀式。(記者林伯東／攝影)

國民黨 主席候選人朱立倫6日到嘉義市與黨員座談，強調「愈強、愈硬、愈團結」才能獲得明年地方選舉勝利。朱兩度訪嘉市都不公開，藍營地方人士透露很多人的「好朋友」都重疊，避免被做文章，因此低調行事；朱由黃復興卸任幹部以個人名義主辦，被解讀拉攏軍系。

朱立倫5日到新竹、苗栗、台中，從早跑到晚，6日走訪雲嘉、台南、高雄、屏東，兩天橫跨八縣市、共24個行程，爭取基層黨員支持。朱強調說到做到，「我是出了名的有執行力，出了名的強硬」，國民黨就是要強起來、硬起來、團結起來。

江啟臣6日赴花蓮，也是連跑八處的鐵人行程。他受訪時表示「現在的黨中央不只是要領導，更要服務」。江並在臉書公布「黨內民主、黨員作主」競選政見，主張建立「黨員提案參與平台」、邀請黨員蒞臨中常會旁聽、建立黨員對黨務評鑑機制、黨主席每半年向黨員工作報告，以及中常會設置勞工、黨工代表。

卓伯源6日到台中、彰化拜訪基層黨員尋求支持。張亞中則直搗民進黨 中央黨部，拿關刀要「送瘟神」。

張亞中表示，民進黨天天製造仇恨，讓兩岸快打仗，「不是瘟神是什麼？」盼把瘟神送走後，還台灣 一個光明的未來。於日前表示要募3億元台幣成立「打鬼基金」，他強調，這就是國民黨在野的「特偵組」，當選後不僅要瓦解蔡政權，還要找回30萬名國民黨員。

張亞中率眾到民進黨中央黨部前作法，民進黨回應，國民黨主席選舉是國民黨內部的家務事，應該好好說政見，而不是到民進黨來作秀。

對於張亞中批「民進黨天天製造仇恨，讓兩岸快打仗」。民進黨發言人顏若芳表示，事實上，中國才是破壞區域和平穩定的麻煩製造者，國民黨不要睜眼說瞎話，不要不敢譴責用武力威脅台灣的中國，「我們也要呼籲，國民黨應該當個能一起守護台灣的政黨。」