黑白集／要廢監院 卻又加預算

監察院預算大增。(本報資料照片)

監察院編列明年預算 ，歲出較今年增加7000多萬元。其中，僅「國家人權委員會」即增加2000多萬元，增幅近二成。防疫 和振興當前，政府理當縮衣節食，但主管「審計部」的監察院卻大手大腳花錢，毫不撙節。

過去幾年監察院預算都不超過8億元，今年一舉突破9億，明年更攀上10億高峰。預算反映業務，是監察院工作越來越重要嗎？事實上，除增設「國家人權委員會」，監察院的監督功能越來越薄弱，對關鍵大案毫不避諱地護航與雙標。加錢加人，根本是浪費。

導致監院預算暴增的主因，是徒有其名卻不見功能的人權會。人權會妾身未明，連是否應訂定職權行使專法，民進黨 都難有共識。但人權會卻迫不及待大增預算擴展業務，甚至以辦公空間不夠為由，要規畫「長遠辦公地點」，這完全是本末倒置。

民進黨一向主張廢掉監察院，如今卻又伺機擴增監察院預算，說一套做一套，好不諷刺。民進黨的如意算盤，應是把監察院當成盲腸，切掉盲腸後，用人權會取代監察院。如此一來，監督政府的監察院，搖身變成監督人民、民間團體的人權會，民進黨就更肆無忌憚。

至少有一點，蔡政府做得很成功，就是把監察院形塑成「民進黨說的樣子」。但一邊喊廢，一邊加預算，不矛盾嗎？