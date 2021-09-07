台積錢進高雄建廠 藍：中央作球給陳其邁

台積電持續擴大在台投資，下一個重大投資案已選定中油高雄煉油廠五輕舊址。(本報資料照片)

台積電 持續擴大在台投資 ，下一個重大投資案將南下高雄！繼南科18廠投資逾兆元台幣打造五奈米及三奈米生產重鎮後，已選定中油高雄煉油廠五輕舊址，打造在台灣 的另一生產重鎮。

台積電供應鏈透露，台積電在獲經濟部、科技部及高雄市政府支持後，已針對中油煉油廠未來劃撥土地展開細部設計，初步規畫六個廠，主要作為七奈米製程生產據點。業界評估總投資額將高達數千億元台幣，最快2023年啟動。

高雄市長陳其邁昨難掩興奮語氣說「築巢引鳳」，做好歡迎的準備。陳任行政院副院長時，即負責國內高科技產業規畫協調；就任高雄市長一年來，他勤跑台北拜訪廠商爭取到高雄發展半導體產業，獲得蔡總統及行政院長蘇貞昌臂助，特別感謝中央大力支持。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍說，大廠進駐高雄，市民樂觀其成，希望能有效降低失業率，逐步翻轉高雄老苦窮困境。但台積電七奈米廠落腳高雄，被視為有利陳其邁尋求連任。「很明顯是中央在作球給陳其邁！」童燕珍表示，陳其邁要拚連任，看似沒有黨內派系挑戰，實際處境則是被派系夾擊；民進黨內派系暗潮洶湧，新潮流、湧言會等都給陳無形壓力，陳最強靠山就是獲得中央奧援，有蔡總統、蘇揆明挺暗助。

高雄市中華三路、七賢二路口，曾有市民掛出「跪求台積電投資高雄」看板，成為話題。(本報資料照片)

台積電近年以極罕見的擴張行動展開全球布局，相繼宣布將赴美日設立晶圓廠，美國亞利桑那州廠已動土興建，日本設廠案預料也會很快定案，德國則是下一個海外布局地點，但台積電在台灣擴建的規模更大。

據了解，台積電內部規畫到2030年全年營收要挑戰1000億美元，換算將達新台幣2.8兆到3兆元。以台積電去年營收總額445.1億美元計算，等於十年間，台積電要挑戰營收翻倍。

為達目標，台積電在台啟動多項擴建計畫，包括在新竹寶山、中科、高雄，估計要興建近18座新廠，加上美國亞利桑那州、大陸南京、日本熊本及德國德勒斯廠，合計高達20多座廠，未來十年，台積電將以每年完成二到三個廠的速度前進。

台積電大手筆興建新廠，主因新冠肺炎疫情觸動全球同步加速數位轉型，對各項半導體元件需求大爆發，加上５Ｇ行動裝置、ＡＩ人工智慧、自駕車、物聯網等應用全數匯流，「不只先進製程，連成熟製程產能需求增速，都快到令人無法想像。」必須改變過去一年建一個廠的思維，以快速為客戶備足產能的新營運模式，搶食這股龐大的數位轉型商機。

過去台積電在台投資重心最南只到南科，未來決定南下高雄建廠，勢必引起各界高度的關注，對現任市長陳其邁競選下屆市長和蔡英文總統推動擴大在台投資，都將大大加分。台積電大規模建新廠，也會帶動新竹、台中、高雄等地都市快速發展，讓地價、房價也會跟著上漲，並衍生產業聚落效應，加速扶植本土供應鏈。

對外傳將在高雄設廠，台積電未做任何評論，一切以公司對外公告為主。台積電強調，以台灣作為主要基地，設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性，維持過去擴廠步調，持續與管理局合作評估在新竹，台中及高雄等適合半導體建廠的用地。