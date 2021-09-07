我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

綠委獻金案／調查局再出包 藍委：怎沒看到蘇貞昌震怒

記者鄭媁／台北7日電
調查局南部地區機動站日前發生重大公務疏失，證人趁調查官沒注意帶走筆錄。(記者劉學聖／攝影)
調查局南部地區機動站日前發生重大公務疏失，證人趁調查官沒注意帶走筆錄。(記者劉學聖／攝影)

調查局南部機動工作站偵辦民進黨立委林岱樺疑涉政治獻金法案，約談陳姓證人爆發證人筆錄遭竊事件。國民黨立委李德維昨天表示，調查局甫被查獲，與毒梟合作盜賣毒品，如今又爆發這種重大弊端，一定要查明真相，嚴懲失職者，調查局長也該知所進退。

調查局偵辦民進黨高雄市立委林岱樺的政治獻金被檢舉違法案，一位證人竟然將偵訊筆錄及提示證據竊取帶回，並通風報信，林岱樺辦公室竟向調查局南機站關切質疑自己涉入的案件。

李德維指出，這情節之離奇令人匪夷所思。調查官偵訊時滑手機，結果就被證人靠著桌上型電腦螢幕遮擋掩護，偷走證據與筆錄，調查官第一時間竟然還沒發現，以爲是自己漏印了。調查官怎會如此糊塗、證人又怎會如此大膽？

李德維表示，報載，林岱樺自知被調查，還直接找調查局質疑辦案，立委怎能如此囂張？東窗事發後，林岱樺開記者會，說自己完全不知情，辦公室主任找上調查局，是要告發證人通風報信，儼然不是關說司法，還是大義滅親來著，真或不真，信或不信，就交由民眾公評。

李德維也說，更上位者，像是蔡總統，涉及執政黨立委的重大司法風紀，不吭聲嗎？行政院長蘇貞昌，一天到晚光是對海關發脾氣，「調查局一再出包，也沒看到你震怒，」有政府，會作秀，路人皆知。

民進黨 毒品 手機

上一則

新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診

下一則

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

延伸閱讀

討好英系？蘇貞昌再送嘉義大禮：科學園區落腳太保

討好英系？蘇貞昌再送嘉義大禮：科學園區落腳太保
調局查獻金筆錄外洩 綠委林岱樺：不知情

調局查獻金筆錄外洩 綠委林岱樺：不知情
查政治獻金案 調局偵查筆錄 竟遭證人竊走

查政治獻金案 調局偵查筆錄 竟遭證人竊走
幫朱立倫解釋換柱 洪秀柱：馬英九與很多立委統統有份

幫朱立倫解釋換柱 洪秀柱：馬英九與很多立委統統有份

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高