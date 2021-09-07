綠委獻金案／調查局再出包 藍委：怎沒看到蘇貞昌震怒

調查局南部地區機動站日前發生重大公務疏失，證人趁調查官沒注意帶走筆錄。(記者劉學聖／攝影)

調查局南部機動工作站偵辦民進黨 立委林岱樺疑涉政治獻金法案，約談陳姓證人爆發證人筆錄遭竊事件。國民黨立委李德維昨天表示，調查局甫被查獲，與毒梟合作盜賣毒品 ，如今又爆發這種重大弊端，一定要查明真相，嚴懲失職者，調查局長也該知所進退。

調查局偵辦民進黨高雄市立委林岱樺的政治獻金被檢舉違法案，一位證人竟然將偵訊筆錄及提示證據竊取帶回，並通風報信，林岱樺辦公室竟向調查局南機站關切質疑自己涉入的案件。

李德維指出，這情節之離奇令人匪夷所思。調查官偵訊時滑手機 ，結果就被證人靠著桌上型電腦螢幕遮擋掩護，偷走證據與筆錄，調查官第一時間竟然還沒發現，以爲是自己漏印了。調查官怎會如此糊塗、證人又怎會如此大膽？

李德維表示，報載，林岱樺自知被調查，還直接找調查局質疑辦案，立委怎能如此囂張？東窗事發後，林岱樺開記者會，說自己完全不知情，辦公室主任找上調查局，是要告發證人通風報信，儼然不是關說司法，還是大義滅親來著，真或不真，信或不信，就交由民眾公評。

李德維也說，更上位者，像是蔡總統，涉及執政黨立委的重大司法風紀，不吭聲嗎？行政院長蘇貞昌，一天到晚光是對海關發脾氣，「調查局一再出包，也沒看到你震怒，」有政府，會作秀，路人皆知。