大票倉肉搏戰 江啟臣、朱立倫台中拚場

國民黨主席江啟臣5日與青年黨員座談，他強調，青年正在改變國民黨。（記者陳秋雲／ 攝影）

國民黨 主席選舉前天舉行電視政見會，候選人江啟臣 與朱立倫昨展開地方肉搏戰，都在台中大票倉搶票，唯一交集是黃復興第四區黨部委員會，但兩人錯開時間「王不見王」。兩人都爭取黃復興支持，江並提到公投案希望黨員踴躍投票；朱說民進黨 最不希望看到國民黨團結、選出最強的主席。

國民黨主席候選人朱立倫（左三）在台中參加黨內餐會，與會者搶合影，並大喊「凍蒜」。（圖：讀者提供）

前天政見會，媒體形容是「三人打朱一個」。朱立倫解釋，「不是打我」，是大家對他的一些意見與看法。談到兩岸，朱立倫指出，國民黨要穩健要追求兩岸和平，不可能做到的，就根本做不到；國民黨要體認，如果不能執政，「沒有人願意跟你談！」

江啟臣與青年黨員座談，暢談未來國民黨與青年應該是「最佳拍檔」。他以新北市議員陳偉杰在淡水參選，雖然地頭不熟還拿下第一高票為例，籲青年黨員要有企圖心，江強調「國民黨是127年的政黨，須打破很多框架」。

卓伯源昨受邀參加新北市卓越青工總會活動表示，他不是要打敗任何人，而是要集思廣益，為國民黨的困境找出解決方案，重返執政。張亞中感謝退役將領許歷農以公開信表達肯定與支持，也預告今天號召支持者赴民進黨中央黨部「送瘟神保平安」。

電視政見會前天落幕，對於四個候選人表現，中廣董事長趙少康表示「平穩無新意」，四人並未著墨如何對抗民進黨「1450」（網軍）圍剿，這才是國民黨在年輕族群和輿論市場節節敗退的主因；黨主席必須組訓自己的隊伍，並號召認同藍營的青年發展側翼分進合擊。