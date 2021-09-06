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冷眼集／閣員面前說換人 蘇貞昌還能更粗魯嗎？

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行政院長蘇貞昌（中）4日前往屏東視察時，竟要農委會主委陳吉仲（右）多聽屏東縣長潘孟安（前右三）意見，並說「以後要換他做了！」引發外界諸多聯想。（圖：台糖提供）
行政院長蘇貞昌（中）4日前往屏東視察時，竟要農委會主委陳吉仲（右）多聽屏東縣長潘孟安（前右三）意見，並說「以後要換他做了！」引發外界諸多聯想。（圖：台糖提供）

行政院長蘇貞昌動不動公開羞辱文官已非新聞，他4日前往屏東視察時，竟當著農委會主委陳吉仲的面稱讚屏東縣長潘孟安，還要陳吉仲多聽潘孟安的意見，因為「以後要換他做了！」讓潘孟安跟陳吉仲都尷尬不已。這段畫面讓人看得瞠目結舌，閣揆當著閣員的面，點名另一人要來接棒，外界就可知道，蘇貞昌連閣員都可如此恣意踐踏，何況是文官？

蘇貞昌近來異動傳聞不斷，雖然府方事後澄清並非事實，也未如外傳9月更換閣揆，但蘇貞昌氣勢因此重挫也是事實，外界更有一說是府方刻意流出名單，滅滅蘇的威風。另一方面，民進黨內英系與正國會近來更是三番兩次發出聯合聲明，挑戰蘇內閣諸多政策，會有這種派系動不動以「反映民意」為名發出聲明，除了是長期蘇貞昌一意孤行產生的後遺症，也顯示蘇貞昌在屢屢與民意對著幹的情況下，派系為求生存，也因此不斷「逆貞昌」。

蘇貞昌會從去年被蔡英文口中的「護國院長」，走到今天成為派系人人得而挑戰之的局面，實在怨不得別人。蘇貞昌見識短淺卻又剛愎自用，聽不進別人意見，且喜歡動輒耍官威，對著高階文官語出恫嚇、羞辱，屢屢演出「打小孩給別人看」的戲碼，作為文官的頂頭上司，已經犯了領導統御的大忌。

最近網路上就瘋傳一段最近蘇貞昌到疫情指揮中心視察，車隊抵達後，他卻在車上足足等了38秒才下車的畫面，遭外界質疑是他為了等官員列隊歡迎，挨批「好大的官威」。雖然行政院事後澄清蘇是在車上講電話，但不論實情為何，顯示蘇貞昌愛擺官架子的形象早已深植人心。

而4日蘇貞昌在屏東台糖養豬場視察過程中，他先是向陳吉仲示意「我相信潘縣長很有經驗，要多聽他的意見，他不是來跟我們亂的，以後換他做了，我們現在先做好了，以後他比較沒有問題」，蘇貞昌再轉頭向潘孟安說「現在有什麼困難的，我先替你做一做，以後你就卡輕鬆」，蘇貞昌說得眉飛色舞，只見潘孟安不斷雙手合十作求饒狀，陳吉仲更是一臉尷尬。

由於陳吉仲是眾所周知的「小英男孩」，外界解讀蘇貞昌當眾「洗臉」陳吉仲，是為了報日前中暗箭之仇。儘管陳吉仲爭議不斷、評價兩極，但作為內閣閣員，蘇貞昌都應該給予最起碼的尊重，外界就此也可知道，蘇揆對待閣員尚且如此，更何況是文官了。

雖然有畫面有真相，蘇貞昌5日到台南視察時卻澄清，他沒點名潘孟安要來接農委會主委，更大力稱讚同行的陳吉仲做得很好，不會讓他離開，但不論再怎麼塗脂抹粉，都無法洗白他前一天的粗魯行徑。話說回來，蘇貞昌自己的位置能做到何時都還不知道，且如果現在做民調，內閣中最該被更換的人，應該就是他吧。

疫情 民調 蔡英文

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