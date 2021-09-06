討好英系？蘇貞昌再送嘉義大禮：科學園區落腳太保

民進黨立委陳明文（左）5日多次感謝行政院長蘇貞昌（前右）完成嘉縣農工大縣最後一塊拼圖，還要嘉義縣長翁章梁（鞠躬者）起身感謝蘇。（記者魯永明／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天到嘉義縣宣布「嘉義科學園區」落腳台糖太保農場。包括近來對縣長翁章梁及立委陳明文建議增設五分車站、海水淡化廠統統都答應，蘇貞昌與英系立委的互動備受關注。陳明文致詞說，外界對他與蘇的關係做文章，「蘇不是挺我，是挺嘉義，蘇做愈久，嘉義就愈發展。」蘇私下頻拍陳肩膀不時耳語，互動熱絡。

在野黨譏「保官位」

蘇貞昌近日頻頻到中南部送大禮，被在野黨批評是為「保官位」，國民黨 立院黨團總召費鴻泰昨表示，「看來是為討好英系立委」，若蘇只是想苟延其政治生命，全民自有公評。國民黨立委賴士葆則說，蘇貞昌現在著急於閣揆保衛戰，直接到嘉義釋出利多，為選舉布樁的意圖明顯；蔡總統不可能換掉蘇貞昌，只要挺過公投 ，不管結果如何，蘇都不必下台，到2022時再來拚總統初選，企圖心強烈。民眾黨立委蔡壁如說，蘇貞昌最近很多行為都是為「保官位」，「為安撫英系才有這些動作」。

英系立委近日多次發表聯合聲明，彰顯與蘇貞昌不同的政策立場。蘇半個月來兩次南下嘉義釋放利多。上月17日才到嘉義宣布五分車站延駛故宮南院，昨再宣布嘉縣科學園區計畫期程，選址確定在太保，明年初設園區辦公室、招商，2023年建廠，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐。

陳明文上台致詞時，多次感謝蘇貞昌完成嘉縣農工大縣最後一塊拼圖，還要坐在台下的翁章梁起身感謝。陳直白說，「外界對我與蘇院長的關係做文章，說蘇挺我，事實上，蘇不是挺我，是挺嘉義，蘇做愈久，嘉義就愈大發展。」

陳還說，翁章梁過去在蘇貞昌選副省長時曾與蘇共事，可說是蘇的徒弟，「所以蘇是對翁好，挺嘉義，不是我」。蘇貞昌致詞時未對陳明文的說法回應，但雙方私下互動熱絡，蘇拍陳肩膀、低頭耳語。相較上個月蘇到嘉義，兩人互相言詞交鋒，這次蘇顯得低調。

翁章梁向蘇鞠躬感謝，強調「大家要記住，感謝蘇院長，今天是嘉義縣發展轉型農工大縣最重要的一天」。

而蘇前天到屏東視察高鐵延伸案時，一度脫口指著縣長潘孟安說「以後要換他做了」，有媒體解讀為農委會主委要換人做。蘇昨到台南被追問，否認要讓潘接替農委會主委，說「陳吉仲在這裡啊」，陳做得非常好，會繼續借重、不會讓陳離開；對潘孟安是鼓勵繼續努力的意思。

行政院發言人羅秉成表示，屏東、嘉義相關的國家重大建設，都是經過科技部、經濟部等部會仔細評估，有利地方建設與國家科技發展整體提升，並非政院大撒幣。