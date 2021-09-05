藍營美女戰將再上陣 正妹主播評估角逐明年台北市議員

柳采葳。取材自柳采葳臉書

備戰2022台灣 縣市議員選舉，國民黨 再傳主播級戰將評估參選。新銳主播柳采葳評估參選台北市中山大同區市議員，前主播、新北市政府副發言人戴湘儀則被勸進參選新北板橋區市議員，「北漂最正主持人」李明璇也評估角逐板橋區市議員。

柳采葳證實，確實有長輩勸進參選，目前正整體慎重考慮中。柳說，她目前仍從事熱愛的政治新聞工作，電視台近日又賦予她代班主持政論節目重任，自己也剛考上台大政治研究所在職專班，這些都是她當前首要挑戰。

據了解，台北市前市長郝龍斌也曾勸進。柳采葳說，因家人因素，對政治原就有興趣，曾在國民黨青年團服務，也認為台灣需一個較強的在野黨，國民黨與中山大同區需新力量與氣象，若能為國民黨擴大中間與淺綠支持，並不排除參選。

目前主持廣播「璇外之音」的李明璇則表示，目前確實已鎖定評估參選夫家所在的新北市板橋區市議員，也初步了解地方對她可能參選的反應，若有機遇的話會全力以赴，也希望她的參選，能為黨擴增中間選民與非傳統藍營支持。

李明璇說，參選要在熟悉的地方比較好，最後決定關鍵會在於家人及夫家是否支持，她1月份要生產，這也會納入考量。據了解，也有地方人士勸進李直接挑戰2024板橋區立委。

至於戴湘儀，熟悉新北市選情的地方人士表示，她為新北市長侯友宜 陣營初步要推的「侯家軍」4位青年選將之一。目前侯陣營規劃，戴湘儀去板橋與民進黨反侯大將、正妹市議員戴瑋姍對陣，搶攻中間選票支持。

此外，「侯家軍」首波第二個美女刺客，則為原侯友宜社群網站小編、新任新北市副發言人蔡畹鎣。地方人士表示，蔡則被點名爭取已故新北市議員唐慧琳留下的新店區市議員席次，或選區獨立後的新莊區市議員，接棒資深議員黃林玲玲。

首波「侯家軍」另兩位青年選將，一為鶯歌著名陶瓷工廠台華窯少主、新北市府副發言人呂家愷，規劃角逐家族所在的土樹三鶯區市議員。此外，新北市民政局秘書、三重光田里長吳勝文之子吳訓孝，則規劃投入三重蘆洲區市議員選舉。