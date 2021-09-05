新聞評論／高鐵選站轉彎 蘇貞昌閹割專業不遮掩

從高鐵南北延伸案到軍公教調薪案，蘇貞昌都顯露著政治掛帥、視專業於無物的施政風格。圖為蘇貞昌宣布高鐵南移案。 (本報資料照片)

面對防疫不力的民怨，行政院長蘇貞昌民調直直落，黨內各派系更不時串連向其拍桌叫陣。為了閣揆保衛戰，加上搶救明年選情，蘇貞昌以政治干預專業愈來愈不遮掩，從高鐵延伸選址到軍公教調薪案，政治力赤裸裸介入，徹底閹割行之有年的專業審查機制。

高鐵延伸宜蘭案是交通部前部長林佳龍於前年拍板，站址選擇從北到南有四城、宜蘭、縣政中心及羅東站。交通部鐵道局花了7000多萬(台幣，下同)委託顧問公司評估，最後建議以設站宜蘭為首選。但不久前交通部突表態，以四城站為第一優先，不僅引爆黑箱質疑，地方也大為不滿；尤其四城位處偏遠，顯然沒有記取高鐵除少數站區，並未能藉由設站促進發展的失敗經驗。

但為何突然從宜蘭站轉彎四城站，交通部態度始終曖昧，更傳出是在行政院暗示下，四城站起死回生。連在地的民進黨立委陳歐珀都直指「問題出在行政院」，原本專家評估以宜蘭站優先，但全案進入行政院簡報時竟冒出四城站；他警告，中央「政治決策不能凌駕專業決定」，否則會演成政治風暴。

雖然鐵道局否認政院介入，但蘇內閣強壓專業審查早有前科。兩年前，同樣是大選前一年，蘇內閣突然從抽屜拿出擱置許久的高鐵南延案，在交通部開會審查前，蘇貞昌便大張旗鼓跑到屏東六塊厝宣布高鐵南延，連路線都欽定了。當時交通部共有四個路線評估，半個月後，交通部審查會一如預料，就是由曾被審查委員一再否定的左營線出線，不僅高雄市政府抗議，連屏東人也不埋單。但當初這條路線被一再打回票，就是因六塊厝位處偏選，效益太低。蘇貞昌強迫專業為自己政治背書，不僅踐踏專業與文官，更坐實只為南延而南延。

如今同樣場景也在高鐵延伸宜蘭案上演，只是眼看地方反彈不斷，甚至引爆派系之爭，蘇貞昌又稱是「誤會」，表示沒有優先方案，並要交通部政策形成前要傾聽民意。然而，就像之前五倍券政策執意蠻幹要民眾掏錢的，不就是蘇貞昌自己？

交通部稱選擇四城站的理由是需拆遷徵收戶數較少，但四城卻是四個站址中旅客數最低的，不就是擺明為蓋而蓋嗎？若是為解決國道5號塞車問題，旅客搭高鐵到了宜蘭，還是面臨地方路線接駁困難，最後又被迫使用私人運具。若是要解決台鐵 花東運量不足，讓旅客在宜蘭直接從高鐵轉乘台鐵到花東，請問交通部有任何增加台鐵宜花東運能的配套嗎？說穿了，不過又是另一條錢坑鐵道。

這種政治介入專業審查也發生在近日軍公教調薪上，上月軍公教人員待遇審議委員會開會，考量疫情影響經濟動能，決議明年不調薪。不到半個月，蘇貞昌就以今年經濟成長好，指示讓軍公教調薪，但已拍板的中央政府明年總預算 並未納入這筆預算，財政部只好設法額外再籌措200億元。

軍公教調薪有專業評估，蘇貞昌一句話就推翻決議。比起每年勞工基本工資審議委員會，即便也是政治決定，過去不乏閣揆否決決議，請審議委員會再開會研議；這回軍公教調薪，蘇貞昌連要審議委員會再開一次會的姿態都省了。說話回來，向來對文官不假辭色的蘇貞昌何時如此體恤軍公教？關鍵就是明年要選舉了，紓困 、加薪毫不手軟，至於專業評估、財政平衡，統統放兩邊。

從高鐵南北延伸案到軍公教調薪案，蘇貞昌都顯露著政治掛帥、視專業於無物的施政風格；蘇貞昌何不直接廢了這些專業審查機制，反正一切「我說了算」。