我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

觀察站／黨魁選戰僅剩20天 朱立倫遭三面夾攻

記者 王寓中
國民黨主席改選，4日下午舉辦電視辯論會，朱立倫遭到其他候選人三面夾攻。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席改選，4日下午舉辦電視辯論會，朱立倫遭到其他候選人三面夾攻。(記者曾吉松／攝影)

國民黨主席選舉4日舉行電視政見會，四位候選人闡述兩岸、美台、在野監督等政見之外，除了朱立倫和江啟臣正面交鋒，江及張亞中、卓伯源更對朱三面夾攻，將過往黨內選舉強調的「溫良恭儉讓」拋一邊，火力全開。剩下20天的選戰將更白熱化，進入近身肉搏決戰階段。

朱、江兩強交鋒，雙方有備而來，過去側翼的網路攻擊，全一躍上了檯面。朱立倫直指國民黨現在的弱，還點名江「沒人可自稱造王者」，弱的國民黨會成「害王者」。江啟臣則回擊，國民黨2016年總統大選輸在陣前換將，2020輸在私心不團結，去年再敗「有人走避、放棄」，還說自己2016在朱的領導下「差點淹死」。

張亞中搬出維基解密對朱的「線人」質疑，下手更重。卓伯源強調專職無私，也是砲口對朱。

國民黨主席選舉，有投票權的黨員計有37萬餘票。以黨員結構屬性，近一半是不用繳黨費及終身黨員，其中黃復興有8萬4000餘票；另一半有繳黨費的黨員，投票動向最關鍵。最後就是海外的1萬1000餘黨員票。以縣市區分，新北市、台北市、台中市、彰化縣、高雄市、桃園市是前6大票倉。

朱、江對決，黃復興和自主黨員是兵家必爭之地，而雙北、彰化、高雄的競爭，將進入最後肉搏戰。4日雖是「電視政見會」，卻已擦出辯論會的火花。在各自闡述政見、 理念，凸顯彼此優缺點後，接下來各縣市的組織及有效黨員票的爭奪，才是決戰勝敗關鍵。

國民黨 投票 江啟臣

上一則

新聞評論／高鐵選站轉彎 蘇貞昌閹割專業不遮掩

下一則

拚國民黨脫胎換骨 張亞中：全力揭弊 卓伯源：黨費樂捐

延伸閱讀

江、朱固樁 「黃復興」成藍魁關鍵 政見會看4強激辯

江、朱固樁 「黃復興」成藍魁關鍵 政見會看4強激辯
遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話

遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話
國民黨主席戰 江啟臣唱「扛得住」 朱立倫訪台東固樁

國民黨主席戰 江啟臣唱「扛得住」 朱立倫訪台東固樁
當年換柱 洪秀柱：朱立倫後面有一群人 馬英九也有份

當年換柱 洪秀柱：朱立倫後面有一群人 馬英九也有份

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53

超人氣

更多 >
開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水