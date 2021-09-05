觀察站／黨魁選戰僅剩20天 朱立倫遭三面夾攻

國民黨主席改選，4日下午舉辦電視辯論會，朱立倫遭到其他候選人三面夾攻。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 主席選舉4日舉行電視政見會，四位候選人闡述兩岸、美台、在野監督等政見之外，除了朱立倫和江啟臣 正面交鋒，江及張亞中、卓伯源更對朱三面夾攻，將過往黨內選舉強調的「溫良恭儉讓」拋一邊，火力全開。剩下20天的選戰將更白熱化，進入近身肉搏決戰階段。

朱、江兩強交鋒，雙方有備而來，過去側翼的網路攻擊，全一躍上了檯面。朱立倫直指國民黨現在的弱，還點名江「沒人可自稱造王者」，弱的國民黨會成「害王者」。江啟臣則回擊，國民黨2016年總統大選輸在陣前換將，2020輸在私心不團結，去年再敗「有人走避、放棄」，還說自己2016在朱的領導下「差點淹死」。

張亞中搬出維基解密對朱的「線人」質疑，下手更重。卓伯源強調專職無私，也是砲口對朱。

國民黨主席選舉，有投票 權的黨員計有37萬餘票。以黨員結構屬性，近一半是不用繳黨費及終身黨員，其中黃復興有8萬4000餘票；另一半有繳黨費的黨員，投票動向最關鍵。最後就是海外的1萬1000餘黨員票。以縣市區分，新北市、台北市、台中市、彰化縣、高雄市、桃園市是前6大票倉。

朱、江對決，黃復興和自主黨員是兵家必爭之地，而雙北、彰化、高雄的競爭，將進入最後肉搏戰。4日雖是「電視政見會」，卻已擦出辯論會的火花。在各自闡述政見、 理念，凸顯彼此優缺點後，接下來各縣市的組織及有效黨員票的爭奪，才是決戰勝敗關鍵。