拚國民黨脫胎換骨 張亞中：全力揭弊 卓伯源：黨費樂捐

國民黨主席候選人張亞中。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 主席選舉電視政見會上四候選人捉對廝殺。江啟臣 說，2016國民黨輸在沒有章法的陣前換將、2020再次輸在不團結，為避免重蹈覆轍，必須建立清晰的初選制度。朱立倫則表示，面對明年選戰這個更大的挑戰，國民黨要贏，需要有能力團結縣市長、縣市議會與立院黨團的黨主席，要能對抗民進黨 ，不能再猶豫，不能再等待。

張亞中也主張統合國民黨在議會、地方政府，和街頭的力量，三方並進，全力揭弊蔡政府，不只要向社會籌募3億台幣(約1086萬美元)「打鬼基金」獎勵檢舉揭弊之人，也計畫在黨主席之下成立「伸張正義部」，結合社會力量，打擊蔡政府任何不法的行為。

卓伯源則說，國民黨一定要勇敢站起來，若當選黨主席，一定會做一位專職無私的黨主席，承諾不選總統和立委並且全心全力栽培年輕人備戰2024年。他也提議，國民黨不強制徵收黨費，改為樂捐制。

參與黨主席選舉的四位候選人，江啟臣昨由妻子劉姿伶陪同，並與朱立倫、張亞中都穿藍色西裝、襯衫或打藍色領帶，爭取「正藍」認同；卓伯源則戴鴻海創辦人郭台銘的「郭董帽」，打出疫苗牌。四人在申論及結論各自發表政見，並回答媒體提問及交叉詰問。

江啟臣表示，國民黨正走在「舊政治與新時代」的分水嶺，故總統蔣經國曾提醒，「時代在變、環境在變、潮流也在變」，這次黨員的抉擇，也是國民黨走向輝煌或黯淡的抉擇，國民黨不走回頭路，一起戰鬥到底，步向執政。

江啟臣並細數擔任黨主席之後的國民黨作為，包括立院黨團踢爆食安會報、治安會報都沒有開，他與立委夜宿街頭反萊豬，還與前總統馬英九舉行國際記者會捍衛新聞自由，發動兩項公投，彙集了破紀錄的150萬份連署書，號召強大民意要讓蔡政府低頭，他敢戰能戰，喚醒藍營的「戰鬥魂」。

朱立倫雖表示「江主席你辛苦了」，但話鋒一轉，提到面對疫情，看到這麼爛、惡質的民進黨欺負台灣人，大家都很悶、火大，基層、黨員卻也質疑國民黨在幹什麼，為何這麼軟弱？為何不能強硬一點代表民眾對抗民進黨？這是民眾的心聲與期待，「國民黨絕不能再溫良恭儉讓」。

朱並主張，在野時要準備好做準執政黨，要成立藍軍大智庫，要把影子內閣做起來，讓民眾了解國民黨每個政策都準備好。