朱立倫：黨弱就變害王者 江啟臣：2016我差點淹死

國民黨主席改選電視辯論會4日舉行，候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源辯論前合影，並為自己加油。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 主席選舉電視政見會上，四位候選人被問到2022及2024選舉，江啟臣 喊出黨主席是「助王者」，但遭朱立倫暗批「沒有一個人可自稱造王者」，他自己也不是，只有強的國民黨才能當造王者，「弱的國民黨，就變害王者」。

江啟臣說，2024要贏是大家都期待的，連續兩次敗選，大家都輸怕了，國民黨敗選不是因為沒有強者，是因為制度出問題，國民黨要強，要有可長可久、公平公正的制度，讓黨員參與、結合民意，讓所有想要挑戰2024的人都有機會公平參與，而黨主席是「助王者」。

朱立倫則認為，國民黨唯有獲得主流民意支持才能立足台灣、重返執政，國民黨要成為造王者是有步驟的，明年一定要推出一系列最強縣市長，贏了2022才有2024，他站出來就是要無私為國民黨奉獻，明年打敗民進黨，「只要是最強的候選人，我求都把他求來」。

張亞中表示，若當選黨主席，會創造出國民黨2024年總統大選的勝利方程式，國民黨要認清現在藍綠基本盤已經變成「藍43%、綠57%」的情況，若要大選勝出，只要再多感動10%的選民就夠了，而關鍵就是兩岸和平論述，「天王加團結加和平大論述，能帶來勝利，才是國民黨重返執政的勝利方程式」。

卓伯源表示，他若當選，20241定海納百川，把郭台銘、韓國瑜 、盧秀燕、侯友宜、趙少康等藍營力量團結在一起，而這些人都需要一個公平的制度，因此需要一個專職、無私的黨主席，才能贏得選舉。

電視政見會上朱立倫與江啟臣就去年「未承擔」與2024「造王者」議題互相駁火；朱還成為眾人箭靶，連「維基解密」陳年往事，與去年對開放美國萊豬的發言，都被挖出批判。

江啟臣說，去年初國民黨在總統大選與立委選舉大敗，士氣瓦解，「有人走避、有人放棄」，暗喻有人「未承擔」。

朱立倫則回應，他從2001年選桃園縣長，之後當行政院副院長、2016年承擔「換柱」罵名跳下火坑選總統，去年國民黨總統候選人韓國瑜敗選後扛起輔選不力責任，20年來都在為黨承擔。

卓伯源提到，2016年國民黨在朱立倫領導下大敗；江啟臣隨後也跟進說，他當時「差點被海嘯淹死」。