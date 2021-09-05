藍黨魁選舉辯論 江啟臣推兩岸破冰 朱立倫倡民間交流

國民黨主席改選，4日舉辦電視政見會，候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源在會前合影，並為自己加油。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 主席選舉電視政見會昨登場，在兩岸議題部分，現任主席江啟臣主張推動兩岸破冰，中華民國不該成為美國和中共對抗下的棋子；國民黨前主席朱立倫表示，應推動社會力的交流、減少政治性；彰化縣前縣長卓伯源支持九二共識；孫文學校校長張亞中則認為，政治交流煞車的做法，可能導致國民黨再度翻車，必須解決兩岸敵對情況。

江啟臣表示，兩岸關係最重要是講清楚、採取行動、獲得人民信任與支持；為讓兩岸關係回到正軌，他主張基於中華民國憲法，以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰。

江啟臣強調，國民黨捍衛中華民國，熱愛台灣 ，有責任堅持馬前總統的「親美和陸」路線，避免戰火；兩岸都是中華民族，應以此為基礎，共建和平互利、互補、雙贏榮景，「兩岸可以競爭不要戰爭，可以對話但是不要對戰」。

朱立倫則表示，兩岸關係屬重中之重，但現實狀況是國民黨作為在野黨，就是要推動兩岸民間社會力的交流、減少政治性。他以明年為例，有七大國際體育賽事在對岸舉行，不管是北京冬奧、亞運、世大運等，國民黨要積極來推動；兩岸不斷交流，累積善意，就會是形成未來執政的基礎。

他並強調，國民黨是正藍，是熱愛中華民國、捍衛中華民國，最愛台灣、堅持民主自由，期待兩岸交流，但近來因噎廢食，被民進黨 貼「親中賣台」等標籤，就害怕了，這樣就變成「小綠」，跟民進黨有什麼不一樣？國民黨應立刻恢復兩岸交流平台。

張亞中說，民進黨最喜歡兩岸敵對，敵對愈深，對民進黨的台獨、分離主義愈有利，且愈敵對，國民黨愈被壓在地下踩；國民黨如不去解決兩岸的敵對，永遠被民進黨壓著打。

卓伯源說，國民黨是國際政黨，開大門走大路與全世界政黨交流，包括中國共產黨；若他當選黨主席，會邀請中共總書記習近平到台灣進行和平之旅，展開海峽兩岸高峰論壇。

張亞中認為，過去黨中央對與大陸的政治交流煞車，政治和經貿交流像是兩個輪子，不可能一個輪子煞車，一個輪子快轉，2014年太陽花學運就是這樣翻車；如果國民黨2024年贏得執政，就可與大陸簽訂和平協議。他認為，國民黨不能因為在野而拒絕兩岸和平，如果不去解決兩岸敵對，永遠被民進黨壓著打。