我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

趙立堅也辱華？推特PO圖「不見台灣」 中網民炸鍋

藍黨魁選舉辯論 江啟臣推兩岸破冰 朱立倫倡民間交流

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨主席改選，4日舉辦電視政見會，候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源在會前合影，並為自己加油。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席改選，4日舉辦電視政見會，候選人江啟臣（左起）、張亞中、朱立倫、卓伯源在會前合影，並為自己加油。(記者曾吉松／攝影)

國民黨主席選舉電視政見會昨登場，在兩岸議題部分，現任主席江啟臣主張推動兩岸破冰，中華民國不該成為美國和中共對抗下的棋子；國民黨前主席朱立倫表示，應推動社會力的交流、減少政治性；彰化縣前縣長卓伯源支持九二共識；孫文學校校長張亞中則認為，政治交流煞車的做法，可能導致國民黨再度翻車，必須解決兩岸敵對情況。

江啟臣表示，兩岸關係最重要是講清楚、採取行動、獲得人民信任與支持；為讓兩岸關係回到正軌，他主張基於中華民國憲法，以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰。

江啟臣強調，國民黨捍衛中華民國，熱愛台灣，有責任堅持馬前總統的「親美和陸」路線，避免戰火；兩岸都是中華民族，應以此為基礎，共建和平互利、互補、雙贏榮景，「兩岸可以競爭不要戰爭，可以對話但是不要對戰」。

朱立倫則表示，兩岸關係屬重中之重，但現實狀況是國民黨作為在野黨，就是要推動兩岸民間社會力的交流、減少政治性。他以明年為例，有七大國際體育賽事在對岸舉行，不管是北京冬奧、亞運、世大運等，國民黨要積極來推動；兩岸不斷交流，累積善意，就會是形成未來執政的基礎。

他並強調，國民黨是正藍，是熱愛中華民國、捍衛中華民國，最愛台灣、堅持民主自由，期待兩岸交流，但近來因噎廢食，被民進黨貼「親中賣台」等標籤，就害怕了，這樣就變成「小綠」，跟民進黨有什麼不一樣？國民黨應立刻恢復兩岸交流平台。

張亞中說，民進黨最喜歡兩岸敵對，敵對愈深，對民進黨的台獨、分離主義愈有利，且愈敵對，國民黨愈被壓在地下踩；國民黨如不去解決兩岸的敵對，永遠被民進黨壓著打。

卓伯源說，國民黨是國際政黨，開大門走大路與全世界政黨交流，包括中國共產黨；若他當選黨主席，會邀請中共總書記習近平到台灣進行和平之旅，展開海峽兩岸高峰論壇。

張亞中認為，過去黨中央對與大陸的政治交流煞車，政治和經貿交流像是兩個輪子，不可能一個輪子煞車，一個輪子快轉，2014年太陽花學運就是這樣翻車；如果國民黨2024年贏得執政，就可與大陸簽訂和平協議。他認為，國民黨不能因為在野而拒絕兩岸和平，如果不去解決兩岸敵對，永遠被民進黨壓著打。

國民黨 民進黨 台灣

上一則

朱立倫：黨弱就變害王者 江啟臣：2016我差點淹死

延伸閱讀

江、朱固樁 「黃復興」成藍魁關鍵 政見會看4強激辯

江、朱固樁 「黃復興」成藍魁關鍵 政見會看4強激辯
國民黨主席政見會 4日看4強激辯

國民黨主席政見會 4日看4強激辯
遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話

遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話
趙少康戰鬥藍衝擊黨務領導？江啟臣：分化的人才這樣想

趙少康戰鬥藍衝擊黨務領導？江啟臣：分化的人才這樣想

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53

超人氣

更多 >
開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水