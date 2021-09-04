江、朱固樁 「黃復興」成藍魁關鍵 政見會看4強激辯

國民黨主席江啟臣3日出席軍人節慶祝活動，期許2024年國民黨重返執政、還軍公教公道。（記者林澔一／攝影）

國民黨 主席選舉電視政見會今天登場，候選人江啟臣 、朱立倫昨天分別回到自己大本營，江回台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒父子陪同；前主席朱立倫回桃園參加軍人節升旗典禮，退伍軍人團體表態力挺。孫文學校總校長張亞中獲得軍系大老許歷農親筆信力挺；彰化縣前縣長卓伯源則呼籲黨主席專職，不要想選總統或立委。

黨主席選舉，黃復興動向成關鍵。朱立倫雖有郝龍斌及兩位司令陳鎮湘、季麟連號召軍系歸隊，但深藍和軍系對於朱立倫2015年「換柱」仍有火氣，對於江啟臣的表現及兩岸主張也不埋單，寧願支持張亞中，部分韓粉甚至喊出「黨主席選張亞中，總統選韓國瑜 」，軍系分裂和深藍集結的「統票大動員」，已形成分票危機，衝擊選情。

張亞中異軍突起，最近聲勢超前其他三人。黨內人士觀察，張亞中這次參選戰術比以前更犀利，創造話題和聲量都很有一套；資深黃復興黨員則觀察，張亞中吸收不少軍系票，會間接影響江啟臣得票，恐讓朱立倫得利。

不過，藍營資深立委說，軍系和深藍認定江啟臣是「小綠」，本來就不支持，如果張亞中沒參選，還會傾向票投朱立倫，有了張亞中分票，朱的選情恐埋隱憂。

四強戰火將從螢幕前戰到檯面下，今政見會，江啟臣將主打政績牌，盼催出自主黨員投票支持。是否擔心「主席選張亞中、總統選韓國瑜」的訴求影響選情？江則說，「不擔心」，大家有各自競選策略。

朱立倫今將重點著墨「選戰整合力與領導力」，團結國民黨。朱表示，大部分候選人的想法應會趨近一致，大家都是同伴、好朋友，這次主軸不是辯論，而是交換意見，討論怎麼讓國民黨更團結。

卓伯源昨說，政見會將以「民生與和平」為主軸，他將擔任專職無私的黨主席。卓也質疑，江啟臣2024還要拚立委連任，一個人怎麼有辦法當黨主席又選立委；朱立倫要選黨主席，最好就不要選總統，但朱現在仍保持高度彈性，2024如果有私心的人把主席當跳板，到時絕對是災難。

張亞中表示，今天他會談「救黨、救國、救兩岸」的理念和做法。張亞中昨公布103歲許歷農支持的親筆信，號召「百萬將士救黨救國救兩岸」。