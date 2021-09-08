軍人節秋祭沒唱國歌 八軍團挨轟 道歉補唱

「中華民國110年秋祭忠烈殉職人員典禮」3日上午在台北圓山國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（前排左）親臨主祭，副總統賴清德（前排右）、行政院長蘇貞昌（2排右2）、立法院長游錫堃（2排右3）、司法院長許宗力（2排右1）、考試院長黃榮村（2排右4）陪祭。（中央社）

九三軍人節，陸軍第八軍團昨在國軍高雄忠靈塔舉行秋祭時，典禮結束都沒唱國歌，引起現場遺族不滿，軍方人員一度辯稱「以往程序就是這樣」，引發家屬怒斥，「身為國家軍人，不唱國歌還願為國犧牲嗎？」更有多人嗆「不唱國歌，就不要辦了」；由於群情激憤，軍方道歉後「補唱」國歌，才順利結束。

各地昨舉行軍人節紀念儀式，殉職飛官朱冠甍、潘穎諄及羅尚樺昨分別在台東縣、花蓮縣入祀忠烈祠。空軍第七聯隊長王家榮說，「空軍一定會幫他們達成未完成的心願，捍衛台灣 的領空」。

不過，陸軍第八軍團昨在高雄市澄清湖風景區的國軍高雄忠靈塔舉行秋祭時未唱國歌，引發遺族家屬不滿；軍方道歉後，指揮官傅正誠下令儀式重來，參與祭典的遺族情緒激昂高唱國歌。鄭姓遺族說，首次看到30名現役高階長官被民眾趕回典禮台唱國歌，不唱國歌是對國家及犧牲軍人的不尊重。

八軍團事後解釋，因司儀拿到不正確的程序表，造成行政疏失，八軍團會深切檢討，感謝家屬體諒。

蔡英文總統昨透過臉書 表示，國軍的戍守，讓國人有安心的日常，中華民國國軍就是讓國人最安心的支柱，要向國軍表達敬意。

前總統馬英九 呼籲，蔡總統要記取最近阿富汗事件教訓，應當自己的國家自己救，不能全靠他國的保護，要恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。

民進黨台北市黨部主委吳怡農在臉書發文，團隊近日做了民調，發現近六成台北市民眾支持「男女有相同的國防義務」；如果全面改善訓練內容，更有高達七成市民支持「六個月到一年的義務性兵役」。