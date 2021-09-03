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遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話

記者劉宛琳、謝進盛／台北3日電
遭「韓粉」質疑罷韓過程時都沒出來幫忙，朱立倫回應是韓國瑜想要降溫，要求他不要講話。（記者胡經周／攝影）
遭「韓粉」質疑罷韓過程時都沒出來幫忙，朱立倫回應是韓國瑜想要降溫，要求他不要講話。（記者胡經周／攝影）

國民黨主席候選人朱立倫昨天被問及，「韓粉」質疑高雄市前市長韓國瑜競選總統和被罷免時，他都沒出來幫忙；朱立倫澄清「這是亂講」，他與韓國瑜是好朋友，當時是韓想要降溫、低調，要求他不要講話，他跟韓國瑜都有溝通，「請這些韓粉們先搞清楚狀況」。

國民黨主席選舉，明天舉行電視政見發表會，並有媒體提問及交叉詰問。四位候選人昨各有行程。

朱立倫昨接受電台專訪，談到明年桃園選情，他強調，如果當選黨主席操盤，勝率至少六成。他還說，有人說「最希望桃園被朱立倫打下來的是賴清德」，因為賴最希望他的對手「掛」，只要國民黨贏得桃園，「桃園市長鄭文燦就掛一半了」。

對於尋求連任的現任黨主席江啟臣被點名挑戰桃園，朱立倫說，桃園與雙北不一樣，「要選桃園，一定要在地深耕」。

江啟臣昨天中午拜會台南市議會國民黨團，與黨團書記長李中岑等多名議員閉門會議。台南市議員、國民黨副秘書長謝龍介昨缺席，引起外界關注。江說，謝因行程趕不及，會進行視訊。

黨主席候選人卓伯源昨拜訪苗栗縣議長鍾東錦及前縣長劉政鴻。另位候選人張亞中率孫文學校同仁赴新莊武聖廟，為國民黨和國家祈福。中廣董事長趙少康表示，預計9日公布「戰鬥藍」宣言及初步成員名單。

國民黨 韓國瑜 江啟臣

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