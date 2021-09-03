我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

戰鬥藍勢力擴大 趙少康將公布宣言

記者劉宛琳／台北3日電
中廣董事長趙少康。（圖：趙少康辦公室提供）
中廣董事長趙少康。（圖：趙少康辦公室提供）

中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍」行動，成為近日國民黨熱議話題。趙少康8月與北北桃市議員聚會交換意見後，前兩天再與25名戰鬥藍立委座談，聽取意見並凝聚未來奮鬥方向。9日上午10時15分，趙少康將召開「戰鬥藍」行動記者會，公開戰鬥藍宣言以及初步成員名單。

多位國民黨立委加入戰鬥藍。（圖：趙少康辦公室提供）
多位國民黨立委加入戰鬥藍。（圖：趙少康辦公室提供）

這兩天出席座談的立委包括賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才。

趙少康指出，國民黨戰鬥力長期不符基層期待，他的「戰鬥藍」是一種精神、一種問政方式，是奮戰到底的意志，不是組織或次團，而是要團結中央、地方所有公職互相聲援，讓有志一同者不孤單。

隨「戰鬥藍」陣容持續擴大，趙少康宣示，未來四大公投、修憲等重大議題，戰鬥藍都不會缺席，並會針對不合時宜的法律提出主張、推動修法，包括能源、環保、居住正義、課綱、青年就業等。至於2022地方選舉，「戰鬥藍」更將集結力量互相拉抬，目標是只要喊出「我是戰鬥藍」且有具體表現的人都可以當選。

在與立委座談後，本周趙少康也將南下高雄，與部分「戰鬥藍」高雄市議員會面，9日上午10時15分，正式召開「戰鬥藍」行動記者會，公開戰鬥藍宣言以及初步名單。

趙少康 國民黨 就業

上一則

冷眼集／「鄰國」看似高招 恐怕反被扣分

下一則

遭指罷韓時未相挺 朱立倫：是韓國瑜要我不要說話

延伸閱讀

蔡「鄰國論」引爭議 學者：造成誤會 無助兩岸關係

蔡「鄰國論」引爭議 學者：造成誤會 無助兩岸關係
蔡英文提鄰國論 趙少康批：兩國論快閃族

蔡英文提鄰國論 趙少康批：兩國論快閃族
趙少康籌組「戰鬥藍」 堅稱不是新國民黨連線

趙少康籌組「戰鬥藍」 堅稱不是新國民黨連線
蔡英文早偷打BNT？趙少康：打高端前驗血證明有無抗體

蔡英文早偷打BNT？趙少康：打高端前驗血證明有無抗體

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20
編號6829的F-16V戰機疑因雨影響，在屏東機場模擬戰備道起降演練降落時滑出跑道，戰機機首插進草地土裡，演習預演也暫停。(圖 :讀者提供)

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

2021-08-30 20:55

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重