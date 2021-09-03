新聞評論／英系強壓蘇貞昌 驚見派系治國魅影

五倍券之亂，英系、正國會綠委公開挑戰行政院長蘇貞昌政策。（本報資料照片）

立院新會期即將開議，民進黨 內倒蘇聲浪欲去還留。這波逆流，主要來自立院非新蘇系立委，帶頭大哥是英系掌門人陳明文。蔡總統嫡系站在政爭浪尖上，不僅府院關係引人疑慮，而陳明文大動作介入五倍券及疫苗 分配逼行政院退讓，固假藉民意之名，但仍讓外界驚見「派系治國」之魅影。

五倍券之亂，引燃倒蘇風暴。英系、正國會綠委公開挑戰政策，蔡總統將陳明文等人找去官邸「溝通」，最後行政院長蘇貞昌妥協免費發券。蔡總統事後強調執政一體，肯定蘇內閣振興規畫；但陳明文在蘇揆施政報告前爆料，稱政策轉彎「是我們說服總統」。他更預言，蘇揆任期會超過游錫堃在扁朝的三年紀錄，還故作玄虛稱蔡蘇體制牢不可破，「院長任期可能不止明年」，恍若以影武者自居。

蘇揆面對「保位戰」其實心懷戒懼，五倍券讓步後，立即南下嘉義送上建設大禮，向英系示好。而陳明文肯定蘇揆接地氣之餘，高調直斷內閣生死，姿態高亢。更耐人尋味的是，他細說「英系」成軍歷史，「當年是我們找她出來選黨主席，她來還民進黨人情，我們當然挺到底」。他也沒忘了算上總統連任初選時，自己如何挺蔡力抗獨派，促成蔡賴配。

陳明文趁民怨四起時，一舉翻轉蘇揆獨霸局面，又不經意自曝其「造王」背景，好不威風。一時間，英系聲量拔高，站上綠營風口浪尖。在外界談論組閣人選及接班人名單時，陳明文在「後蔡時代」頓時舉足輕重；但卻也凸顯蔡政府體制的荒謬，不僅脫出憲法權力架構，更淪為派系地盤拚鬥。

中華民國的雙首長制固由閣揆主持內政，但民意基礎在民選總統，蔡總統選擇蘇貞昌，當然對其施政良窳負有政治責任。更何況，她身兼黨主席，有黨政協調平台可協調。然而，五倍券卻演成蔡蘇會「溝而不通」，蘇揆假傳聖旨，最後由英系立委集體造勢反制內閣，扭轉決策。免付千元看似順應民意，事實上，順著綠委意見讓各部會擴大各類印券，方便地方造勢，浪費更多公帑。

更可議的是，蘇揆為安撫英系，直接拿地方建設分肥。英系立委食髓知味，又瞄準全台瘋搶的BNT疫苗，要求指揮中心為18到22歲開「貴賓廳」的插隊便門，擺明針對明年選舉首投族政策買票。

英系利用府院矛盾搭設權力違建，明明是攫掠國家資源中飽黨私，陳明文還否認「派系治國」，聲稱堅守本土價值。若這是蔡總統默許，那便是她派系再平衡的訊號。早從去年全代會改選，綠營派系權鬥開打，新蘇系獨大，積怨日深。今年疫情 前，蘇揆先是拒對四大公投提對案，接著太魯閣慘案林佳龍下台、黑道入黨，兩方來回攻防，英系重傷。疫情緩和後，民生經濟問題衝擊蘇內閣，危及總統人氣，英系挾民怨「監督」，拉著正國會吹起倒蘇號角。

由於蘇內閣已非維穩助力，蔡總統與派系的互動，格外引人注目。最近她搭專機南下探視海派領袖林崑海，引發外界議論；微妙的是，蘇貞昌早在1月就去破冰。海派去年黨職選舉攻勢受挫，同床異夢的蔡蘇先後向其示好，顯示派系力量已介入府院權力蹺蹺板。

蔡政府一黨獨大已破壞民主制衡，在防疫的黑箱體制下，人民權利不斷被侵蝕。此時，執政黨內鬥演變成派系替總統監國，牽制內閣，更劣化施政品質。看到閣揆胡亂撒幣以求自救，英系人馬不顧體制左右國家資源分配，總統防跛卻仰賴派系當助行器，有識者能不擔憂嗎？