蔡政府特別預算5年舉債達2兆 藍批債留子孫

蔡英文政府五年多來，已舉債編列2兆台幣特別預算，被指債留子孫。（本報系資料照）

立法院新會期將審議明年度預算 ，國民黨 立院黨團昨批評，民進黨政府一再宣稱執政後每年中央政府預算持續賸餘，但事實是五年多下來，已前後舉債編列2兆元（台幣，下同，約722億美元）特別預算，相當於一年的中央政府總預算，債留子孫。

國民黨團總召費鴻泰舉例，前瞻基礎建設8400億元、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元，蔡政府上台五年就編1兆9272億元特別預算，若再加上國防部 新編2000億元特別預算買新式飛彈，就超過2兆元。

費鴻泰批評，明年度中央政府總預算表面遵守「零基預算」精神，實際卻是「先減後加」編列預算，其中特別預算編列龐大；今年8月底止，國人平均每人負債達24.8萬元，政府潛藏債務至去年底也達18兆4534億元。

國民黨立委曾銘宗也批評，行政院明年以「拚經濟、顧安全、創機會」為施政主軸，國防部明年度預算編3726億元、新式戰機特別預算401億元、非營業特種基金590億元，合計4717億元，但顯然沒花在刀口上。

民進黨團書記長蔡適應回應，中國2022年國防預算5.5兆新台幣，嚴重威脅亞太國家，台灣不用增加防衛能力？明年預算擴編，是要發展不對稱戰力。

費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，昨遭中小信保前董事長蔡憲浩按鈴申告妨害名譽。費回應，他只講行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？接下來會用一個會期時間，全力監督這問題。