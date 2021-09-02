我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

蔡政府特別預算5年舉債達2兆 藍批債留子孫

台灣新聞組／台北2日電
蔡英文政府五年多來，已舉債編列2兆台幣特別預算，被指債留子孫。（本報系資料照）
蔡英文政府五年多來，已舉債編列2兆台幣特別預算，被指債留子孫。（本報系資料照）

立法院新會期將審議明年度預算國民黨立院黨團昨批評，民進黨政府一再宣稱執政後每年中央政府預算持續賸餘，但事實是五年多下來，已前後舉債編列2兆元（台幣，下同，約722億美元）特別預算，相當於一年的中央政府總預算，債留子孫。

國民黨團總召費鴻泰舉例，前瞻基礎建設8400億元、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元，蔡政府上台五年就編1兆9272億元特別預算，若再加上國防部新編2000億元特別預算買新式飛彈，就超過2兆元。

費鴻泰批評，明年度中央政府總預算表面遵守「零基預算」精神，實際卻是「先減後加」編列預算，其中特別預算編列龐大；今年8月底止，國人平均每人負債達24.8萬元，政府潛藏債務至去年底也達18兆4534億元。

國民黨立委曾銘宗也批評，行政院明年以「拚經濟、顧安全、創機會」為施政主軸，國防部明年度預算編3726億元、新式戰機特別預算401億元、非營業特種基金590億元，合計4717億元，但顯然沒花在刀口上。

民進黨團書記長蔡適應回應，中國2022年國防預算5.5兆新台幣，嚴重威脅亞太國家，台灣不用增加防衛能力？明年預算擴編，是要發展不對稱戰力。

費鴻泰日前質疑風力發電承包廠商涉弊，昨遭中小信保前董事長蔡憲浩按鈴申告妨害名譽。費回應，他只講行政院長蘇貞昌不知道認不認識蔡？不知道蔡為什麼要告他？接下來會用一個會期時間，全力監督這問題。

預算 國民黨 國防部

上一則

新聞眼／歡樂派對轉移焦點 挽得回年輕人心？

下一則

新聞評論／短期政策一再長期化 惡果誰擔？

延伸閱讀

台國防部公布軍力報告：共軍具癱瘓台灣海空能力

台國防部公布軍力報告：共軍具癱瘓台灣海空能力
4大國造武器近500億預算 「被消失」

4大國造武器近500億預算 「被消失」
綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗
藍委爆料：離岸風電用韓貨假台製 包商賺50%價差

藍委爆料：離岸風電用韓貨假台製 包商賺50%價差

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29
新北傳出中和1名男子打完2劑莫德納後死亡。美聯社

台灣新北首例 中年男打2劑莫德納1個月後不治

2021-08-30 10:20

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎